Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Farmacêutica que pesquisa vacina diz esperar primeiros resultados já em outubro
Coronavírus

Farmacêutica que pesquisa vacina diz esperar primeiros resultados já em outubro

Caso os resultados forem significativos, a empresa pretende solicitar a agências reguladoras uma autorização de registro em caráter excepcional para permitir que a vacina comece a ser disponibilizada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 07:43

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 07:43

Cientistas estudam vacina contra o coronavírus
Cientistas estudam vacina contra o novo coronavírus Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels
A vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford e a farmacêutica britânica Astrazeneca deve ter resultados preliminares da última etapa de estudos entre outubro e novembro desse ano, disse nesta segunda-feira (29) a diretora-médica da empresa no Brasil, Maria Augusta Bernardini.
"O estudo de fase 3 [quando são feitos ensaios clínicos em humanos] tem duração total de um ano, e voluntários serão acompanhados por um ano. Mas ao redor de outubro e novembro esperamos ter resultados preliminares [de eficácia]", afirma. Segundo ela, caso os resultados forem significativos, a empresa pretende solicitar a agências reguladoras uma autorização de registro em caráter excepcional para permitir que a vacina comece a ser disponibilizada.
Bernardini ressalta, porém, que a previsão pode mudar conforme a evolução da pandemia. A informação ocorreu em videoconferência com a embaixada britânica no Brasil.
No sábado (27), o Ministério da Saúde anunciou que assinou uma carta-compromisso com a empresa e a universidade de Oxford para que a vacina seja produzida no Brasil, por meio de uma transferência de tecnologia para a Fiocruz, no Rio de Janeiro.

Veja Também

Governo anuncia acordo para produção e acesso de vacina contra Covid-19

Uma reunião para acertar detalhes técnicos e finalizar a assinatura do contrato está prevista para essa terça (30).
O contrato deve ser assinado mesmo sem os resultados clínicos finais na prevenção contra o novo coronavírus. O objetivo, diz o ministério, é tentar acelerar a oferta caso os estudos apresentem bons resultados de eficácia e segurança. Segundo Marco Krieger, vice-presidente de inovações da Fiocruz, caso os estudos tenham os primeiros resultados até outubro, o Brasil poderia ter a vacina já no início do primeiro semestre de 2021.
A previsão considera um prazo de quatro meses até a importação dos insumos, obtenção de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e início da distribuição. "Acreditamos que, no Brasil, ainda no primeiro semestre do ano que vem podemos ter a vacina. Vamos tentar acelerar ao máximo, mas com toda segurança", diz Krieger.
Inicialmente, o acordo com o Ministério da Saúde e Fiocruz prevê 30,4 milhões de doses, as quais devem ser entregues pela Astrazeneca em duas etapas: uma em dezembro de 2020 e outra em janeiro de 2021. Caso seja comprovada a segurança e eficácia, o volume, porém, pode ser ampliado para oferta de mais 70 milhões de doses. Com isso, o total chegaria a 100 milhões.

Veja Também

Vacina é apenas um dos esforços para volta à normalidade, diz secretário

Os custos da fase inicial são previstos em US$ 127 milhões (R$ 695 milhões), de acordo com o Ministério da Saúde. Já em uma segunda fase, com possível produção ampliada, o custo estimado é de US$ 2,30 por dose, o que leva a uma estimativa de gastos de US$ 161 milhões (R$ 870 milhões). A população que faz parte do grupo de risco para o novo coronavírus é prevista como prioridade para a vacinação caso haja resultado positivo nos testes em humanos, informou no sábado o Ministério da Saúde.
A Fiocruz, porém, tem capacidade para produção de vacinas a toda a população caso haja bons resultados, afirmou nesta segunda a presidente da instituição, Nísia Trindade.
A ideia é que a instituição inicie com o compartilhamento do conhecimento da produção da vacina e envase de lotes para, em seguida, fazer a produção completa no Brasil.
A avaliação de que seria produzir mais do que o previsto é endossada por Maurício Zuma, diretor de Biomanguinhos, laboratório que responderá pela produção.

Veja Também

É preciso calma, diz reitora da Unifesp sobre estudos da vacina de Oxford

"Inicialmente, é para grupos prioritários. Mas se conseguirmos escalonar a produção como estamos planejando, certamente haverá a possibilidade de distribuição para toda a população brasileira e até de cooperar com ajuda internacional", disse.
Questionada sobre a possibilidade de que a última fase de estudos não aponte eficácia, Trindade admite que há riscos.
"Estamos confiantes nesse processo, pela análise e pelas boas condições da vacina de Oxford. Mas a fase 3 tem que ser concluída para definirmos isso", afirma.
"O que é importante é a incorporação tecnológica. O mundo está vivendo cada vez mais epidemias desse tipo de vírus respiratórios, e esse aprendizado vai ser importante para a apropriação de uma tecnologia que poderá ser útil para outras doenças na produção de vacina", completou, sobre o risco de resultado negativo de eficácia nos estudos. Para Bernardini, da Astrazeneca, os primeiros estudos mostram que a vacina tem "grande potencial" de eficácia e segurança. Os dados, porém, ainda precisam ser confirmados com a terceira etapa. "Temos um grande potencial de gerar uma defesa usando uma ferramenta do vírus já na primeira tentativa de contato do vírus com o nosso organismo."

Veja Também

O que se sabe até agora sobre a vacina que será produzida no Brasil

No Brasil, os testes começaram na última semana, e são conduzidos em conjunto com a Unifesp. Ao todo, 2.000 pessoas devem participar dos estudos no Rio e São Paulo.
Segundo Bernardini, a escolha do país ocorre devido ao crescimento da incidência da Covid-19 por aqui, "o que nos coloca com crescimento propício para demonstrar o desenvolvimento de uma vacina."
"Para desenvolver a vacina, precisamos ter o vírus circulante na população e isso é o diferencial nesse momento."
Outro ponto foi o contato com pesquisadores brasileiros e a possibilidade de que parte do estudo fosse custeado por instituições do país.

Veja Também

Voluntário recebe 1ª dose de candidata à vacina desenvolvida na Inglaterra

Dois mil candidatos brasileiros participarão de teste da vacina contra Covid-19

No mundo, há 153 drogas e vacinas contra Covid-19 em teste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados