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Coronavírus

Vacina é apenas um dos esforços para volta à normalidade, diz secretário

De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, há uma série de outras providências, como estudos para o tratamento, manejo clínico e prevenção da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 19:59

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 19:59

Cientista estuda o novo coronavírus
Cientista estuda vacina contra o novo coronavírus Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels
O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou neste sábado (27), que a parceria voltada à produção de uma vacina de prevenção da Covid-19 é apenas um dos esforços do governo federal para que o Brasil volte "à normalidade". Há uma série de outras providências tomadas em conjunto, disse Franco, como estudos para o tratamento, manejo clínico e prevenção da doença.
"Então isso vai ser nossa volta à normalidade, inclusive com outros tratamentos profiláticos que estão sendo estudados", afirmou durante coletiva em que a pasta anunciou acordo de cooperação com a Universidade de Oxford (Reino Unido) e o Laboratório AstraZeneca para produção em território nacional de vacina de prevenção à Covid-19.
Foi o mesmo tom adotado pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti Neto. Para ele, é necessário ter uma visão integral do contexto brasileiro para se discutir uma normalização, como dados de óbitos e comportamento do coronavírus nas diferentes regiões do país.

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Segundo Angotti, já são 468 projetos de pesquisa voltados à Covid-19 aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), envolvendo tratamento, vacinação e estudos de histórico da enfermidade.

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA

Questionado sobre as recomendações relacionadas ao uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da doença, o secretário respondeu que no início da próxima semana o ministério irá apresentar "maiores informações", assim como para a intubação orotraqueal.

DEXAMETASONA

Angotti afirmou ainda que, numa próxima nota informativa da pasta, é possível que o ministério divulgue algo específico sobre a dexametasona, que apresentou resultados positivos na redução de mortalidade de casos graves de Covid-19 em teste no Reino Unido.
"O tratamento com corticoterapia, que é isso que a dexametasona é, já é utilizado para síndromes inflamatórias agudas há muito tempo, desde a primeira nota informativa existe a recomendação de considerar a corticoterapia", afirmou o secretário.

VENTILADORES PULMONARES

O secretário-executivo do ministério comentou ainda que, na sexta-feira, o Brasil recebeu o primeiro lote, com 200 unidades, de mil ventiladores pulmonares que estão sendo doados pelo Estados Unidos ao governo brasileiro.

REABERTURA

Questionado sobre as medidas de reabertura adotadas nos Estados e municípios, Franco respondeu que a pasta já editou portaria que trata sobre a retomada segura das atividades. "Caberá ao gestor local a adoção de medidas mais ou menos restritivas, de acordo com a variação da curva epidemiológica", disse.

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