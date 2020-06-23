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Fase de teste

Voluntário recebe 1ª dose de candidata à vacina desenvolvida na Inglaterra

Segundo a equipe do Imperial College of London, substância já passou pelas etapas pré-clínicas, consideradas como protocolos de segurança e por estudos com animais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 16:54

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 16:54

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Homem em laboratório faz testes para infecção de coronavírus
Homem em laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
A equipe do Imperial College of London aplicou nesta terça-feira, 23, uma dose da candidata à vacina contra a covid-19 no primeiro voluntário da pesquisa, cujo nome não foi divulgado. Uma segunda dose deve ser aplicada no mesmo paciente dentro de quatro semanas no mesmo paciente, e outras 300 pessoas devem receber a primeira dose nos próximos dias.
A substância em teste já passou pelas etapas pré-clínicas, consideradas como protocolos de segurança, e pelos estudos com animais.
Nos dois casos, houve produção de resposta imune - ou seja, a criação de anticorpos - considerada segura pelos cientistas. "Atingimos um marco significativo neste estudo inovador, ao aplicarmos a primeira dose de uma vacina de RNA para covid-19, diz Katrina Pollock, cientista-chefe da pesquisa.
O governo do Reino Unido já investiu 41 milhões de libras esterlinas na pesquisa do Imperial College of London em parceria com a VacEquity Global Health. Outras 5 milhões de libras foram doadas pela população e por instituições.

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