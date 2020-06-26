Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • É preciso calma, diz reitora da Unifesp sobre estudos da vacina de Oxford
Coronavírus

É preciso calma, diz reitora da Unifesp sobre estudos da vacina de Oxford

Entre os estudos de mais de 140 vacinas para o coronavírus, a de Oxford está em um dos estágios mais avançados e se saiu bem em fases anteriores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 08:01

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 08:01

Cientista estuda o novo coronavírus
Cientista estuda o novo coronavírus Crédito: Pixabay/ Pexels
Em meio à pandemia, a possibilidade de se ter uma vacina eficaz contra o vírus que já matou mais de 480 mil pessoas no mundo gera uma expectativa alta.
Porém, o momento requer calma, diz Soraya Smaili. Reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), universidade que comanda os estudos clínicos da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, ela diz sentir que "a população deseja uma solução para suas vidas", mas que a pesquisa científica não pode ser apressada e os estudos podem durar até um ano.
"Os estudiosos dizem que, se juntarem números positivos suficientes, pode ser que o resultado saia antes, mas isso é algo que será determinado por Oxford e a exigência dos protocolos para o desenvolvimento de uma vacina é alto", explica Smaili. "É preciso que tenhamos o pé no chão para não criar falsas expectativas, pois não adianta correr e o resultado ser inconclusivo."

Veja Também

Oxford avança em pesquisa sobre injeção de anticorpos

Entre os estudos de mais de 140 vacinas para o coronavírus, a de Oxford está em um dos estágios mais avançados e se saiu bem em fases anteriores. Por isso, há expectativa de que seu resultado seja de sucesso.
Desde o último sábado, a universidade iniciou a triagem de voluntários para os estudos; a aplicação da vacina começou na segunda-feira (22). Apesar de não informar números absolutos, a reitora conta que a faculdade recebeu muitas mensagens de pessoas querem participar do processo. "Mesmo não sabendo se vai receber uma dose de placebo ou da vacina, muita gente quer colaborar."
No início, São Paulo testaria a vacina que está na terceira fase clínica em mil pessoas, mas, a pedido da Universidade de Oxford, o número pulou para 2.000. Os estudos foram financiados pela fundação Lemann. Outros mil serão testados no Rio de Janeiro, na rede D'or.

Veja Também

Vacina contra Covid-19 desenvolvida em Oxford será testada no Brasil

Os voluntários são pessoas entre 18 e 55 anos, que tenham alta exposição ao coronavírus. Por isso, a maioria dos voluntários escolhidos para esse processo são pessoas que atuam em hospitais, na linha de frente do combate ao coronavírus, o que inclui profissionais como médicos, enfermeiros e motoristas de ambulâncias.
Esta seleção, explica Smaili, é muito delicada, já que é preciso ter precisão no perfil dos recrutados para que o resultado seja bom. Os escolhidos passam por uma consulta e depois devem preencher um formulário com perguntas relacionadas à profissão e o grau de exposição ao vírus.
Entre os pré-requisitos, precisam testar negativo para a Covid-19. Grávidas não podem participar. Os selecionados precisam ficar disponíveis em algumas datas, que já foram marcadas, durante 12 meses para as consultas de acompanhamento. Além disso, se a pessoa ficar doente, sempre precisa comunicar aos pesquisadores.

Veja Também

Ministro diz que Brasil pode assinar acordo para produzir vacina de Oxford

A Unifesp também está comandando outro estudo de uma vacina brasileira que está em estágio avançado pré-clínico, ou seja, quando a dosagem ainda não foi feita em humanos. Se passar desta fase, poderá ser testada em pessoas.
Há, ainda, segundo a reitora, conversas com o Instituto Nacional Lazzaro Spallanzani, referência em doenças infecciosas na Itália, para que sejam realizados testes da vacina que tem sido desenvolvida por lá. A dose italiana está na primeira fase clínica e deve entrar na fase dois em breve.
Um dos principais motivos pelo qual farmacêuticas estrangeiras procuram o Brasil para a realização de testes das vacina reside no fato de que o vírus ainda circula com força por aqui.

Veja Também

Voluntário recebe 1ª dose de candidata à vacina desenvolvida na Inglaterra

Diretor do Instituto Butantan diz estar otimista com vacina até fim do ano

Dois mil candidatos brasileiros participarão de teste da vacina contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados