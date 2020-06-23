Diretor do Instituto Butantan diz estar otimista com vacina até fim do ano

O instituto está "fortemente empenhado" no desenvolvimento de um agente imunizador. Crédito: Pixabay

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse estar muito otimista com a possibilidade de que o Governo do Estado de São Paulo tenha, até o fim deste ano, uma vacina contra o novo coronavírus. No último dia 11, o governador do Estado, João Doria (PSDB), anunciou uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac para a produção de um antígeno.

Segundo Covas, o instituto está "fortemente empenhado" no desenvolvimento de um agente imunizador. Covas reforçou o cronograma que havia sido divulgado da realização de um estudo clínico até o fim de outubro e, caso seja aprovado, da produção da vacina no início do próximo ano.