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Covid-19

Diretor do Instituto Butantan diz estar otimista com vacina até fim do ano

O Governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac para a produção de um antígeno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 16:10

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 16:10

Laboratórios farmacêuticos temem ficar sem estoque de insumos utilizados na fabricação de medicamentos
O instituto está "fortemente empenhado" no desenvolvimento de um agente imunizador. Crédito: Pixabay
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse estar muito otimista com a possibilidade de que o Governo do Estado de São Paulo tenha, até o fim deste ano, uma vacina contra o novo coronavírus. No último dia 11, o governador do Estado, João Doria (PSDB), anunciou uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac para a produção de um antígeno.
Segundo Covas, o instituto está "fortemente empenhado" no desenvolvimento de um agente imunizador. Covas reforçou o cronograma que havia sido divulgado da realização de um estudo clínico até o fim de outubro e, caso seja aprovado, da produção da vacina no início do próximo ano.
Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Covas disse: "Esta é uma vacina que já está em fase adiantada, na realidade é a segunda vacina que entra em estudo clínico no mundo, e a tecnologia envolvida na vacina da Sinovac é uma tecnologia tradicional, com a qual o Butantan tem experiência."

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