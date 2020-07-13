Dia do Rock: 8 livros para viajar pela história do gênero rebelde

A literatura registra a história do Rock and Roll Crédito: Montagem/ Canva/ Por Sarah Bichara

A segunda-feira (13 de julho), oficialmente, é dia de rock, bebê! A data surgiu após o Festival Live Aid, que ocorreu em 1985, reunindo grandes nomes do rock, como Queen, U2, e David Bowie. O evento foi feito com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar as pessoas com fome na Etiópia. Durante a ocasião, o vocalista da banda Genesis, Phill Collins, intitulou o dia 13 de julho como o Dia Mundial do Rock. Desde então, no Brasil, a data ficou marcada pelos fãs do ritmo.

O rock and roll surgiu no final da década de 40, nos Estados Unidos, e agitou o mundo com suas guitarras elétricas. Popularizado por Elvis Preslley, o gênero já existia antes mesmo do conhecido como Rei do Rock, tendo a sua origem na cultura negra. Blues, R&B e o gospel, foram alguns dos ritmos de fizeram surgir a mistura que conhecemos como rock. Suas origens são retratadas em imagens e textos em livros importantes para a história cultural da música.

INSPIRAÇÃO

Rockabilly, grunge, punk, metal, garage, psicodélico, glam, hard, heavy, alternativo, new wave são estilos do gênero que possui uma história de enorme riqueza. A jornalista e cantora Tatiana Wuo, que já foi apresentadora do programa Em Movimento na TV Gazeta, vê o gênero como um estilo de vida. É música, mas tem um jeito de ser, tem atitude, reflete a jornalista que já escreveu para a revista musical Rolling Stones.

Atual componente do Duo Wuo, dupla que canta folk, Tati afirma respirar música desde muito nova. Ela, que já fez parte de diferentes bandas, entre elas a Crivo, tem como referências no rock nomes como: Beatles, Elvis, Janis, Black Sabbath, Queen, Blondie, Dylan, Rita Lee, Titãs, Paralamas e outros vários.

Jornalista e cantora Tatiana Wuo Crédito: Tatiana Wuo

Sua profissão e a paixão pelo rock fizeram de Wuo uma leitora voraz, tendo um acervo de livros sobre o tema. Amo biografias. Acho que a história do rock é feita de grandes bandas e grandes artistas, todos com histórias interessantíssimas, pontua.

Uma das indicações de Tati para entender um pouco mais do mundo do rock é o livro Paz, amor e Sgt Pepper, que conta os bastidores da gravação do disco dos Beatles, pela versão do George Martin.

ROCK NO ES

No Espírito Santo, o gênero também chegou com sua rebeldia, vontade por mudança e som alto. Essa história pode ser conferida no livro Rockrise - A História de uma Geração Que Fez Barulho no Espírito Santo (2012), do jornalista, escritor e baterista José Roberto Santos Neves.

Em sua obra, Neves explora o passado do gênero nas terras capixabas, indo das bandas dos anos 60 aos anos 90. O enfoque ficou na década de ouro do rock, os anos 80, quando o ritmo era hegemônico e movimentava a cena cultural nacional.

Jornalista, escritor e músico José Roberto Santos Neves Crédito: Guilherme Santos Neves Neto

Foram quatro anos de pesquisa para a elaboração do livro, com mais de 70 entrevistas, incluindo conversas com bandas, produtoras, jornalistas e uma reconstrução histórica fotográfica. O autor conta que o nome Rockrise surgiu a partir da canção homônima da banda de metal Thor, um dos grupos explorados nas 404 páginas do livro.

Outras bandas retratadas na narrativa foram: Mamíferos; The Bats; Les Enfants; e Pó de Anjo. Cada grupo à sua época, fizeram parte de diferentes tribos do rock.

Neves explica que sua motivação para entrar nessa busca histórica foi a vontade de mudar o fato das pessoas desconhecerem as referências musicais do rock no ES. "Estava uma história restrita somente a quem viveu a época", comenta o escritor.

Quem leu a obra e indica a leitura é Serjão Nascimento. "Indico porque faço parte dessa história, seja como radialista ou vocalista", relata o radialista, que nasceu em Belém do Pará mas cresceu em Brasília, tendo vivido fortes experiências com o rock na Capital do país antes de fazer história no ES com a banda Lordose Para Leão.

Além do livro de José Roberto, Serjão destaca "O Diário da Turma 1976-1986: História do Rock de Brasília", de Paulo Marchetti, para aprender um pouco sobre a formação do rock no país e sua "rebeldia". "O livro sobre a história do rock de Brasília, indico porque descreve o momento em que eu morava na Capital Federal, muito dos lugares por onde passei e dos shows que vi na adolescência estão ali", comenta ele, citando outro livro.

O radialista Serjão Nascimento passou a adolescência em Brasília, vivenciando grandes momentos do rock nacional Crédito: Serjão Nascimento

"Indico ainda o 'João Gordo: Viva La Vida Tosca', do André Barcinski, porque é interessante mesmo, fez parte de movimentos importantes, esteve com pessoas relevantes da história do Rock nacional e internacional", detalha.

ROCK DE ANTES E NA ATUALIDADE

Não precisa nem falar que a paixão pelo ritmo foi mola propulsora para ele dedicar a carreira a falar de música. Serjão conta que ao lançar o programa Rock por essas bandas, na Rádio Universitária, em 1993, onde levava ao público grupos autorais e suas produções, acabou por desencadear toda uma cadeia produtiva.

Shows do gênero ocorriam na Universidade Federal do Espírito Santo e a movimentação autoral chegou na Rua da Lama. Além disso, outras rádios passaram a falar da música produzida no Estado.

Hoje, para ele, o rock na atualidade já não é mais instrumento de reivindicação como antes. Acho que o movimento rock and roll hoje dá mais voz ao pensamento conservador, explica, desejando que o gênero volte a ser um ativo de mudança social.

O rock para mim sempre foi sinônimo de liberdade e inconformismo, de contestação, ressalta José Roberto, que também comenta sentir a produção musical do gênero vazia na atualidade, não estando mais ligado ao protesto pela democracia e liberdade, com exceção de poucos lugares em que existem artistas que ainda adotam essa postura.

"O rock tem que ter um inconformismo com alguma coisa, a gente não vive numa sociedade justa" José Roberto dos Santos Neves - Jornalista, escritor e baterista

Nesse Dia Mundial do Rock, seria importante de repente retomar uma agenda mais relevante, que ele celebrasse mais uma vez a ajuda, com essa pandemia. Não tem momento melhor para se praticar solidariedade, que seja em nome do Rock and Roll, comenta Serjão sobre o que desejaria para o 13 de julho de 2020, conectando a realidade do novo coronavírus e a origem da data comemorativa na ajuda ao próximo.

Se a história do rock, seus artistas e estilos te fascina, o Divirta-se fez uma lista com mais livros que falam sobre esse ritmo musical. Confira abaixo.

AS RAÍZES DO ROCK

Livro "As Raízes do Rock" Crédito: Reprodução/ Capa "As Raízes do Rock"

Autor: Mazzoleni Florent

Mazzoleni Florent Ano: 2012

2012 Sinopse: Como o próprio nome indica, o livro descreve as bases desse ritmo que ficou marcado pela imagem do rei Elvis, mas teve sua origem antes mesmo, com nomes como Little Richard. Além de falar dos precursores do rock, a obra explora o contexto solítico e social do surgimento do gênero; seus discos icônicos; e fotos raras de sua história. O livro dá um panorama do rock no mundo.

DIAS DE LUTA- O ROCK E O BRASIL DOS ANOS 80

Livro "Dias de Luta - O Rock e o Brasil dos anos 80" Crédito: Reprodução/ Capa "Dias de Luta - O Rock e o Brasil dos anos 80"

Autor: Ricardo Alexandre

Ricardo Alexandre Ano: 2002

2002 Sinopse: A obra do jornalista Ricardo Alexandre registra a realidade cultural promovida pelo rock nos anos 80. Dias de Luta - o Rock e o Brasil Dos Anos 80" fala dos talentos da época e de como as gravadoras estavam sedentas por novidades na indústria fonográfica. O livro relata que o momento histórico era propício para as rupturas e recomeços provocadas pelo gênero musical. A música dos popstars do rock dominou as rádios e a TV. Uma narrativa para entender a explosão do rock até a sua queda.

ROCKRISE - A HISTÓRIA DE UMA GERAÇÃO QUE FEZ BARULHO NO ESPÍRITO SANTO

Livro "Rockrise" Crédito: Reprodução/ Capa "Rockrise"

Autor: José Roberto Santos Neves

José Roberto Santos Neves Ano: 2012

2012 Sinopse: O rock'n roll capixaba é dissecado pelo jornalista José Roberto Santos Neves em sua obra. Com histórias das mais engraçadas às trágicas, o livro conta a trajetória do gênero musical da década de 60 à 90. O foco da narrativa é fixo nos anos 80, década de ouro do rock nacional. Rockrise leva ao público o conhecimento sobre a cena do rock no ES, com suas tribos e shows. A obra fala de bandas como Mamíferos, The Bats, Les Enfants, Thor, Pó de Anjo e The Rain. Em suas páginas, conta com fotografias que registraram o tempo em pelo corte de cabelo e roupas as pessoas saberiam que passa um rockeiro pela rua.

ROCK AND ROLL- UMA HISTÓRIA SOCIAL

Livro "Rock and Roll- Uma História Social", de Paul Friedlander Crédito: Reprodução/ Capa "Rock and Roll- Uma História Social"

Autor: Paul Fredlander

Paul Fredlander Ano: 2002

2002 Sinopse: O filósofo Paul Friedlander estuda o rock and roll como fenômeno de massa do século XX no seu livro. Falando de grandes músicos, gravadoras e bandas do gênero musical, Friedlander busca analisar o fenômeno no plano histórico-social. É mostrado também como o gospel, o country e o blues influenciaram desde Elvis e Marvin Gaye ao The Who. Cheio de curiosidades, diferentes cidades e sentimentos, o livro mostra como o público mundial reagiu ao som marcado do rock, com suas tendências e tribos.

ALMANAQUE DO ROCK & FILOSOFIA

Livro "Almanaque Rock & Filosofia" Crédito: Reprodução/ Capa "Almanaque Rock & Filosofia"

Autor: Antero Leivas

Antero Leivas Ano: 2016

2016 Sinopse: Rock é uma filosofia de vida. Essa filosofia teve uma grande influência da geração beat, movimento literário de meados dos anos 50, concebido por um grupo de jovens intelectuais que não estava satisfeito com o modelo de ordem estabelecido nos EUA após a Segunda Guerra Mundial. No livro são apresentadas as raízes do rock; sua relação com as drogas; e as perdas precoces de seus astros.

COM AMOR, JANIS

Livro "Com Amor, Janis" Crédito: Reprodução/ Capa "Com Amor, Janis"

Autora: Laura Joplin

Laura Joplin Ano: 2019

2019 Sinopse: Janis Joplin foi uma grande estrela do rock nos anos 60. Sua voz rouca e performances conquistaram o público. Uma das mulheres mais reconhecidas no gênero musical, dentro de uma cena dominada por homens, Janis ganhou o rótulo de rainha do rock. A artista entrou para o clube dos ícones que faleceram aos 27 anos . Laura Joplin resolveu registrar no livro Com amor, Janis, a vida, as escolhas e o tempo da irmã. Sua inspiração foram as cartas que Janis enviava para a família ao longo da carreira, na narrativa tentou se despir de julgamentos, tentando encontrar a verdade de Janis.

PAZ, AMOR E SGT. PEPPER

Livro "Paz, Amor e Sgt. Pepper" Crédito: Reprodução/ Capa "Paz, Amor e Sgt. Pepper"

Autor: George Martin

George Martin Ano: 2017

2017 Sinopse: Paz, Amor e Sgt. Pepper levanta detalhadas memórias do produtor e quinto beatle George Martin sobre a mágica época em que os Beatles abandonaram as turnês e passaram meses trancados em estúdio, preparando aquele que é considerado um dos discos mais fundamentais da história. O livro foi baseado no especial de TV The Making of Sgt. Pepper, produzido e apresentado por Martin para os 25 anos do disco em 1992. A obra apresenta também as transcrições dos depoimentos exclusivos de Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, além de material de arquivo de John Lennon. Conta histórias de canções, gravações, drogas e sobre a amizade entre os integrantes. Um item para entender mais sobre a banda fenômeno de Liverpool.

ROCK PARA PEQUENOS (VOLUMES 1, 2 E 3 )

Livro "Rock para pequenos" Crédito: Reprodução/ Capa "Rock para pequenos"