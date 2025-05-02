Ufes em Alegre é alvo de arrombamento, pichação e furto em Centro Acadêmico

Uma sala foi invadida e depredada no Centro Acadêmico do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Alegre, na Região Sul do Espírito Santo. O caso foi divulgado por universitários na tarde de quinta-feira (1º) por meio das redes sociais. Em um vídeo, alunos contam que o espaço teve a porta arrombada, sofreu pichações na parede e houve furto de um monitor de computador e de objetos pessoais de estudantes.

Procurada por A Gazeta, a Ufes informou que foi prestada assistência aos estudantes no momento em que eles comunicaram o acontecido, e imagens do local foram registradas. Os representantes do Centro Acadêmico de Ciências Biológicas e do Diretório Central dos Estudantes também foram ouvidos. As evidências e relatos coletados, segundo a universidade, serão utilizados para registro de boletim de ocorrência. Além disso, a instituição comunicou que imagens das câmeras de segurança serão analisadas para investigar se há possíveis suspeitos do ato de vandalismo.