Rolling Stones lançam CD e DVD de show histórico em Copacabana após 15 anos

As edições especiais serão lançadas em 9 de julho. Para aplacar a ansiedade dos fãs, no dia 28 de maio, o grupo divulga um EP digital com cinco faixas do show -"'Sympathy For The Devil'', "Wild Horses", "You Got Me Rocking", "Happy" and "Rough Justice".

Depois, em 12 de junho, lança uma edição limitada de um vinil de dez polegadas com versões de "Rain Fall Down" (ao vivo na praia de Copacabana) e "Rough Justice" (ao vivo em Salt Lake City), como parte do Record Store Day, uma ação comemorativa que envolve lojas de discos em todo o mundo.