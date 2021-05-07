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Fobia

Megan Fox diz que músicas de Britney Spears ajudam a superar medo de avião

'Essa não é a trilha sonora da minha morte' afirma a atriz

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 13:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mai 2021 às 13:18
A atriz Megan Fox
A atriz Megan Fox Crédito: Instagram/@meganfox
A atriz norte-americana Megan Fox, 34, contou durante sua participação, nesta quinta-feira (6) no programa Kelly Clarkson Show que tem medo de fazer viagens de avião, mesmo que voar faça parte da sua rotina. Fox revelou que para se acalmar, escuta músicas da cantora Britney Spears, 39.

Ela contou que sempre que se sentia nervosa ou assustada em um avião "colocava uma música que eu sabia que não morreria. Que para mim era Britney Spears! Tipo as músicas de quando eu era jovem, assim como o álbum 'Oops I Did It Again'".

Para a atriz, ela sente que não tem como morrer em um acidente de avião ouvindo músicas de sua juventude. "Essa não é a trilha sonora da minha morte. Então isso sempre me fez sentir melhor", continuou Fox sobre o álbum e a música de Britney.

Porém, o hit de 2001 não é a única música que a atriz sente que a salvará. "E também é justo, você não vai encontrar Deus ouvindo 'Oh baby baby' e então você está morto e conhece todos os mistérios do universo naquele momento", completa.

"E para mim é muito útil. Eu recomendo tentar, honestamente". Por fim, a estrela da franquia de filmes "Transformers" aconselha: "Apenas se certifique de escolher músicas como Backstreet Boys ou 'It's Raining Men' [Weather Girls], ninguém vai morrer ouvindo essa música, nunca."

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