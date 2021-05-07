Megan Fox diz que músicas de Britney Spears ajudam a superar medo de avião

Ela contou que sempre que se sentia nervosa ou assustada em um avião "colocava uma música que eu sabia que não morreria. Que para mim era Britney Spears! Tipo as músicas de quando eu era jovem, assim como o álbum 'Oops I Did It Again'".
Para a atriz, ela sente que não tem como morrer em um acidente de avião ouvindo músicas de sua juventude. "Essa não é a trilha sonora da minha morte. Então isso sempre me fez sentir melhor", continuou Fox sobre o álbum e a música de Britney.
Porém, o hit de 2001 não é a única música que a atriz sente que a salvará. "E também é justo, você não vai encontrar Deus ouvindo 'Oh baby baby' e então você está morto e conhece todos os mistérios do universo naquele momento", completa.
"E para mim é muito útil. Eu recomendo tentar, honestamente". Por fim, a estrela da franquia de filmes "Transformers" aconselha: "Apenas se certifique de escolher músicas como Backstreet Boys ou 'It's Raining Men' [Weather Girls], ninguém vai morrer ouvindo essa música, nunca."