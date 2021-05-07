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Série

Hilary Duff diz que sequência de 'Lizzie Mcguire' não vai acontecer

Atriz afirma enxergar personagem em um mundo moderno

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 13:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mai 2021 às 13:16
A atriz Hilary Duff
A atriz Hilary Duff Crédito: Reprodução/Instagram
A nova temporada da série adolescente "Lizzie McGuire" (2001, Disney) foi cancelada após ter apenas dois episódios gravados. A protagonista da série, Hilary Duff, 33, disse que a sequência "não se alinha totalmente com o lugar onde vejo Lizzie agora."

Segundo o site New York Post, Duff teria dito que "eles estão realmente tentando descobrir que tipo de conteúdo querem viver no Disney +", em uma aparição durante o programa The Jess Cagle Show nesta quinta-feira (6).

O revival foi anunciado em 2019, e abandonado em dezembro do ano passado. "Eu sou muito protetora com ela e eles são muito protetores com ela", afirmou a atriz. Ela já havia explicado que juntamente da criadora original da série, Terri Minsky, queria levar a história para um lado mais adulto.

Porém, a Disney não se sentiria confortável com o rumo da série. Minsky deixou a empresa no início de 2020. "A única coisa para mim era a maneira como ela podia se conectar com o que estava acontecendo nas pessoas que estavam assistindo ao show", disse Duff.

"E então, para mim, só faz sentido filmar um show onde ela está agindo como uma garota de 30 anos em um mundo moderno", completou. Em fevereiro do ano passado, a atriz postou, em seu Instagram, um pedido a Disney + para mover a nova temporada de "Lizzie McGuire" para o Hulu.

No streaming a classificação da história não precisaria ser para crianças. No entanto, a Disney não aceitou o pedido. "Houve muitas discussões criativas em que talvez eles pensassem que isso não estava certo e estávamos tentando fazer funcionar", disse ela na entrevista.

"E, você sabe, sempre há, tipo, muitas conversas, mas eu não acho que isso vá acontecer". Por fim, Duff afirmou que ficou grata por ter se reconectado com sua personagem e ex-colegas de trabalho, por mais curta que tenha sido a experiência.

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"Foi lindo reviver isso mesmo por três semanas da minha vida, porque, você sabe, houve um ponto na minha vida em que eu não suportava Lizzie McGuire", disse ela. "E eu pensei, 'não quero ouvir esse nome nunca mais'. E agora que tenho a minha idade, tenho, tipo, eu a amo."

Ela também comentou sobre a visibilidade que a personagem deu para sua carreira. "Foi aqui que tudo começou para mim. E ela sou eu, e eu sou ela. E eu trouxe o que pude para isso, que era exatamente quem eu sou por dentro", contou.

"Então, explorar isso novamente, mesmo que por um momento, foi realmente uma ótima experiência". Duff foi escalada para realizar a sequência da série de sucesso "How I Met Your Mother" (2005), intitulada "How I Met Your Father".

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