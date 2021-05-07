Hilary Duff diz que sequência de 'Lizzie Mcguire' não vai acontecer

Ela também comentou sobre a visibilidade que a personagem deu para sua carreira. "Foi aqui que tudo começou para mim. E ela sou eu, e eu sou ela. E eu trouxe o que pude para isso, que era exatamente quem eu sou por dentro", contou.

"Então, explorar isso novamente, mesmo que por um momento, foi realmente uma ótima experiência". Duff foi escalada para realizar a sequência da série de sucesso "How I Met Your Mother" (2005), intitulada "How I Met Your Father".