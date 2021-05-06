Teaser da quarta temporada de Stranger Things mostra Eleven presa em laboratório

No vídeo, também é possível ouvir a voz de um homem, que é chamado de "papa" pelas crianças. "Hoje eu tenho uma surpresa muito especial para vocês", diz. O rosto dele não é mostrado.
Ainda não foi divulgada a data de estreia da nova leva de episódios, que deve ocorrer ainda neste ano. Interrompida por causa da pandemia, as gravações da produção foram retomadas em setembro de 2020.
Este é o segundo material já divulgado sobre a quarta temporada de "Stranger Things". No primeiro, o xerife Hooper (David Harbour) aparece trabalhando nos trilhos de um trem na União Soviética.
A série americana, lançada em 2016, é uma ficção escrita e dirigida pelos irmãos Matt e Ross Duffer. O grupo de pré-adolescentes que protagonizam a produção é interpretado pelos atores Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp.