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Teaser da quarta temporada de Stranger Things mostra Eleven presa em laboratório

Série tem previsão de estreia neste ano; veja

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 17:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2021 às 17:49
Eleven (Millie Bobby Brown) em cena da terceira temporada de
Eleven (Millie Bobby Brown) em cena da terceira temporada de "Stranger Things" - Netflix/Divulgação Crédito: Netflix/Divulgação
Presa em um laboratório cheio de crianças, Eleven (Millie Bobby Brown) escuta uma voz chamando o seu nome. A cena faz parte do teaser da quarta temporada de "Stranger Things", divulgado nesta quinta (6) pela Netflix.

No vídeo, também é possível ouvir a voz de um homem, que é chamado de "papa" pelas crianças. "Hoje eu tenho uma surpresa muito especial para vocês", diz. O rosto dele não é mostrado.

Ainda não foi divulgada a data de estreia da nova leva de episódios, que deve ocorrer ainda neste ano. Interrompida por causa da pandemia, as gravações da produção foram retomadas em setembro de 2020.

Este é o segundo material já divulgado sobre a quarta temporada de "Stranger Things". No primeiro, o xerife Hooper (David Harbour) aparece trabalhando nos trilhos de um trem na União Soviética.

A série americana, lançada em 2016, é uma ficção escrita e dirigida pelos irmãos Matt e Ross Duffer. O grupo de pré-adolescentes que protagonizam a produção é interpretado pelos atores Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp.

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