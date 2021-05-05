Mirando na Marvel, Netflix inaugura império de super-heróis de HQs de Mark Millar

Mesmo que sua obra esteja sendo adaptada para o streaming, Millar faz uma analogia com as salas de cinema. "Uma grande rede de cinema é a melhor amiga do cinema independente", diz Millar. "Quando eu era criança, os cinemas tinham três salas, no máximo. Então, se você tem um pequeno filme independente, você não teria chance de entrar numa dessas salas. Mas, se todo mundo está indo ver um filme da Marvel, da DC ou um 'Transformers', provavelmente haverá mais três telas passando outros tipos de filme. Então acho que tem sido muito bom para todos."