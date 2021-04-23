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Cinema

'Thor: Love and Thunder': Russell Crowe será Zeus no filme

Quarta produção da franquia é filmada na Austrália, onde o ator mora

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 14:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2021 às 14:31
Russel Crowe no filme
Russel Crowe no filme "O Homem de Aço" Crédito: Divulgação/Warner Bros
Após muitas especulações, o ator Russell Crowe confirmou nesta quinta-feira (22) que terá um papel no filme 'Thor: Love and Thunder'. Ele vai interpretar Zeus na próxima produção da Marvel, o quarto filme da franquia.
Russel disse que em entrevista a uma rádio australiana que estava em seu último dia de filmagens. "Será meu último dia de Zeus", afirmou.
'Thor 4' terá a volta de Chris Hemsworth como o herói do filme e Christian Bale como o vilão Gorr. Outros artistas confirmados no elenco são Natalie Portman (Jane Foster), Tessa Thompson (Valquíria), Jaimie Alexander (Sif), Chris Pratt (Senhor das Estrelas) e Karen Gillan (Nebula).
'Thor: Love and Thunder' é filmado em Sydney (Austrália), onde Russell mora, e deve estrear em maio de 2022 nos cinemas. A produção australiana foi possível por meio de um incentivo de US$ 24 milhões oferecido pelo governo.
A direção é de Oscar Taika Waititi, o mesmo cineasta de 'Thor: Ragnarok', o terceiro filme da série.
No filme, a personagem de Natalie Portman, a astrofísica Jane Foster, assume o manto de Thor após se transformar em uma versão feminina do deus nórdico. Na Comic Con de 2019, o diretor da Marvel, Kevin Feige, já tinha adiantado que a personagem dela pegaria o martelo do Thor e se transformar na Deusa do Trovão.

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