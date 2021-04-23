'Thor: Love and Thunder': Russell Crowe será Zeus no filme

Russel Crowe no filme "O Homem de Aço" Crédito: Divulgação/Warner Bros

Após muitas especulações, o ator Russell Crowe confirmou nesta quinta-feira (22) que terá um papel no filme 'Thor: Love and Thunder'. Ele vai interpretar Zeus na próxima produção da Marvel, o quarto filme da franquia.

Russel disse que em entrevista a uma rádio australiana que estava em seu último dia de filmagens. "Será meu último dia de Zeus", afirmou.

'Thor 4' terá a volta de Chris Hemsworth como o herói do filme e Christian Bale como o vilão Gorr. Outros artistas confirmados no elenco são Natalie Portman (Jane Foster), Tessa Thompson (Valquíria), Jaimie Alexander (Sif), Chris Pratt (Senhor das Estrelas) e Karen Gillan (Nebula).

'Thor: Love and Thunder' é filmado em Sydney (Austrália), onde Russell mora, e deve estrear em maio de 2022 nos cinemas. A produção australiana foi possível por meio de um incentivo de US$ 24 milhões oferecido pelo governo.

A direção é de Oscar Taika Waititi, o mesmo cineasta de 'Thor: Ragnarok', o terceiro filme da série.