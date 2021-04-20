Cinema

Marvel divulga trailer de sua primeira produção estrelada por super-herói chinês

Produção será estrelada pelo ator sino-canadense Simu Liu

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 17:29

Agência FolhaPress

Pôster de divulgação de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" Crédito: Divulgação/Marvel/Disney
A Marvel Studios divulgou nesta segunda-feira (19) o trailer de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", o 25º filme do Universo Cinematográfico Marvel. A produção é estrelada pelo ator sino-canadense Simu Liu, 32.
Na trama, segundo a sinopse que foi divulgada, Shang-Chi precisa "enfrentar o passado que ele pensou ter deixado para trás quando foi atraído para a teia da misteriosa organização Dez Anéis". O roteiro é assinado por David Callaham.
O personagem, criado por Steve Englehart e Jim Starlin, é chinês e conhecido como Mestre do Kung Fu. Ele surgiu nas HQs na década de 1970, quando as artes marciais faziam sucesso em filmes e séries de TV.
Também aparecem no filme Tony Leung como Wenwu, Awkwafina como Katy, uma amiga de Shang-Chi, e Michelle Yeoh como Jiang Nan. O elenco tem ainda nomes como Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.
O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton. A produção é de Kevin Feige e Jonathan Schwartz, com Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth aparecendo como produtores executivos.

