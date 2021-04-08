Primeira aparição do Super-Homem em HQs é vendida por R$ 18,2 mi

Vincent Zurzolo, CEO do site de leilões com uma HQ de 'Daredevil' Crédito: Instagram/vincentzurzolo

Uma edição rara de uma história em quadrinhos do Super-Homem foi vendida por US$ 3,25 milhões, o equivalente a cerca de R$ 18,2 milhões na cotação atual. A edição foi comercializada em 1938 e custava US$ 0,10 quando lançada, o que equivaleria a R$ 0,56.

Segundo o Guiness, mais de 90 anos depois de seu lançamento, a revista se tornou a mais valiosa do mundo. O enredo mostra o começo da história do super-herói, fãs e colecionadores acreditam que existem outras 100 HQs como essas ao redor do mundo.

A venda foi realizada pelo site de leilões Comic.Connect.com, e segundo Vincent Zurzolo, CEO do site, a cópia foi encontrada em meio a revistas de filmes dos anos 1930 e se encontrava em perfeito estado. A HQ foi comprada por US$ 2 milhões em 2018, cerca de R$ 11 milhões.

O vendedor teve um lucro de US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) com a venda. E o comprador anônimo é "relativamente novo no investimento em quadrinhos", como disse um comunicado da ComicConnect. Outra cópia da mesma edição foi vendida por US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 17 milhões) no eBay em 2014.