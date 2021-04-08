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Primeira aparição do Super-Homem em HQs é vendida por R$ 18,2 mi

Revista de 1938 conta a origem do super-herói

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 13:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 abr 2021 às 13:43
Vincent Zurzolo, CEO do site de leilões com uma HQ de 'Daredevil'
Vincent Zurzolo, CEO do site de leilões com uma HQ de 'Daredevil' Crédito: Instagram/vincentzurzolo
Uma edição rara de uma história em quadrinhos do Super-Homem foi vendida por US$ 3,25 milhões, o equivalente a cerca de R$ 18,2 milhões na cotação atual. A edição foi comercializada em 1938 e custava US$ 0,10 quando lançada, o que equivaleria a R$ 0,56.
Segundo o Guiness, mais de 90 anos depois de seu lançamento, a revista se tornou a mais valiosa do mundo. O enredo mostra o começo da história do super-herói, fãs e colecionadores acreditam que existem outras 100 HQs como essas ao redor do mundo.
A venda foi realizada pelo site de leilões Comic.Connect.com, e segundo Vincent Zurzolo, CEO do site, a cópia foi encontrada em meio a revistas de filmes dos anos 1930 e se encontrava em perfeito estado. A HQ foi comprada por US$ 2 milhões em 2018, cerca de R$ 11 milhões.
O vendedor teve um lucro de US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) com a venda. E o comprador anônimo é "relativamente novo no investimento em quadrinhos", como disse um comunicado da ComicConnect. Outra cópia da mesma edição foi vendida por US$ 3,2 milhões (cerca de R$ 17 milhões) no eBay em 2014.
"Não existe outra revista em quadrinhos que poderia valer mais do que Action Comics #1", disse Zurzolo. "Ela é realmente onde o gênero de super-heróis começou", afirmou o CEO.

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