The Rock anuncia filme 'Adão Negro' para o dia 29 de julho de 2022

Dwayne Johnson como Adão Negro em teaser divulgado pela DC Crédito: Divulgação/DC

O ator Dwayne Johnson, 48, o The Rock, anunciou que seu mais novo filme de ação, "Adão Negro", dos estúdios DC, deverá estrear no dia 29 de julho de 2022.

Até então, a estreia estava programada para acontecer em dezembro de 2021, mas ganhou uma nova data por causa da pandemia. As informações são do site Deadline.

O próprio The Rock contou a novidade em suas redes sociais. "A Hierarquia do Poder no Universo DC está prestes a mudar", diz Johnson em vídeo publicado. Nele, o anúncio é mostrado em plena Times Square, em Nova York.

"Adão Negro" tem no elenco nomes como Aldis Hodge como Hawkman, Noah Centineo como Atom Smasher, Quintessa Swindell como Cyclone e Pierce Brosnan como Dr. Fate.

Jaume Collet-Serra será o diretor. O personagem Adão Negro deveria ter já aparecido no filme "Shazam" (2019). Porém, ele acabou sendo substituído pelo Dr. Sivana (Mark Strong) e escalado para um filme solo.