Michael B. Jordan vai produzir filme da DC protagonizado pelo Super-Choque

Michael B. Jordan, 33, vai produzir o primeiro filme focado no personagem Super-Choque, da DC Comics, popularizado graças à série animada homônima. A informação foi revelada pela revista americana The Hollywood Reporter, nesta sexta-feira (16).
O live-action baseado no herói já havia sido anunciado em agosto, durante o DC FanDome, evento da Warner Bros. com novidades sobre seu universo de superpoderosos, vindo dos quadrinhos da DC Comics.
No mês passado, numa segunda parte da convenção, a empresa havia confirmado a volta da Milestone, selo da DC dedicado à diversidade racial. Com a novidade, personagens como Super-Choque, Ícone e Foguete serão introduzidos a uma nova geração de leitores.
Agora, o herói que dispara eletricidade ganhará também as telas com a ajuda de Jordan e Reginald Hudlin, coprodutor da adaptação.
"Eu estou orgulhoso de fazer parte da construção desse novo universo, centrado em super-heróis negros. Nossa comunidade merece isso", disse o ator-produtor à publicação.
Jordan não é anônimo no universo dos quadrinhos. Fã do gênero, ele estrelou "Pantera Negra", da rival Marvel, ao lado de Chadwick Boseman, em 2018.