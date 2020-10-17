Michael B. Jordan vai produzir filme da DC protagonizado pelo Super-Choque

Super-Choque: o herói que dispara eletricidade ganhará as telas do cinema Crédito: Reprodução / Warner Bros. Animation

Michael B. Jordan, 33, vai produzir o primeiro filme focado no personagem Super-Choque, da DC Comics, popularizado graças à série animada homônima. A informação foi revelada pela revista americana The Hollywood Reporter, nesta sexta-feira (16).

O live-action baseado no herói já havia sido anunciado em agosto, durante o DC FanDome, evento da Warner Bros. com novidades sobre seu universo de superpoderosos, vindo dos quadrinhos da DC Comics.

No mês passado, numa segunda parte da convenção, a empresa havia confirmado a volta da Milestone, selo da DC dedicado à diversidade racial. Com a novidade, personagens como Super-Choque, Ícone e Foguete serão introduzidos a uma nova geração de leitores.

Agora, o herói que dispara eletricidade ganhará também as telas com a ajuda de Jordan e Reginald Hudlin, coprodutor da adaptação.

"Eu estou orgulhoso de fazer parte da construção desse novo universo, centrado em super-heróis negros. Nossa comunidade merece isso", disse o ator-produtor à publicação.