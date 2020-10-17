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Michael B. Jordan vai produzir filme da DC protagonizado pelo Super-Choque

O live-action baseado no herói já havia sido anunciado em agosto, durante o DC FanDome, evento da Warner Bros.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2020 às 19:47

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 19:47

Herói Super-Choque, que ficou famoso com animação dos anos 2000, ganhará nova HQ
Super-Choque: o herói que dispara eletricidade ganhará as telas do cinema  Crédito: Reprodução / Warner Bros. Animation
Michael B. Jordan, 33, vai produzir o primeiro filme focado no personagem Super-Choque, da DC Comics, popularizado graças à série animada homônima. A informação foi revelada pela revista americana The Hollywood Reporter, nesta sexta-feira (16).
O live-action baseado no herói já havia sido anunciado em agosto, durante o DC FanDome, evento da Warner Bros. com novidades sobre seu universo de superpoderosos, vindo dos quadrinhos da DC Comics.
No mês passado, numa segunda parte da convenção, a empresa havia confirmado a volta da Milestone, selo da DC dedicado à diversidade racial. Com a novidade, personagens como Super-Choque, Ícone e Foguete serão introduzidos a uma nova geração de leitores.
Agora, o herói que dispara eletricidade ganhará também as telas com a ajuda de Jordan e Reginald Hudlin, coprodutor da adaptação.
"Eu estou orgulhoso de fazer parte da construção desse novo universo, centrado em super-heróis negros. Nossa comunidade merece isso", disse o ator-produtor à publicação.
Jordan não é anônimo no universo dos quadrinhos. Fã do gênero, ele estrelou "Pantera Negra", da rival Marvel, ao lado de Chadwick Boseman, em 2018.

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