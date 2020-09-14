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Quadrinhos

Com nova HQ do Super-Choque, DC publicará histórias abordando questões raciais

Os quadrinhos serão lançados com o selo Milestone, criado na década de 1990 para trazer mais diversidade para o setor

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 20:21
Herói Super-Choque, que ficou famoso com animação dos anos 2000, ganhará nova HQ
Herói Super-Choque, que ficou famoso com animação dos anos 2000, ganhará nova HQ Crédito: Reprodução / Warner Bros. Animation
A DC Comics mostrou no sábado, 12, os primeiros detalhes do relançamento do selo editorial Milestone, que contará com uma nova HQ do herói Super-Choque. O selo foi criado em 1990 por quadrinistas negros para trazer mais diversidade e representatividade para as histórias em quadrinhos, com mais personagens que não fossem brancos.
Todos os quadrinhos da Milestone foram lançados, a partir de 1992, pela DC Comics, mas os personagens habitavam um universo diferente dos heróis da empresa, como o Batman e a Mulher Maravilha. A união dos universos ocorreu em 2008, com personagens da Milestone aparecendo nos quadrinhos da DC.
O nome mais conhecido do selo editorial é o Super-Choque, um adolescente negro que ganha poderes eletromagnéticos, que ficou famoso com o lançamento da animação Super-Choque, dos anos 2000. Tanto sua HQ quanto a série foram produzidas por Dwayne McDuffie e abordavam questões raciais.
O relançamento contará com novas HQs do Super-Choque, dos heróis Ícone (um alienígena que assume a aparência de um homem negro), Foguete (uma jovem negra com super poderes) e outros nomes. O personagem Duo, resultado da fusão de um casal de cientistas de descendência asiática, também aparecerá nas histórias.
Os heróis Ícone e Foguete tiveram participações na animação 'Justiça Jovem''
Os heróis Ícone e Foguete tiveram participações na animação 'Justiça Jovem'' Crédito: Reprodução / Warner Bros. Animation
Como revelado no evento DC FanDome em agosto e setembro de 2020, as origens dos personagens serão reformuladas para refletir e abordar temas atuais. O Super-Choque, por exemplo, ganhará seus poderes após ser exposto a alguns gases de bombas após a polícia encerrar um protesto do movimento antirracismo Vidas Negras Importam.

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Os novos quadrinhos serão lançados em 2021, mas todas as HQs antigas da Milestone serão digitalizadas e comercializadas novamente pela DC Comics em 2020. A empresa também liberou no sábado, 12, a HQ Milestone Returns #0 gratuitamente e em inglês, que conta as novas origens dos heróis.

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