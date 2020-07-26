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Keanu Reeves estreia como escritor de quadrinhos; BRZRKR será lançado em outubro

Ator diz que adoraria interpretar protagonista da história que está escrevendo

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 18:59
Berzerker, personagem do quadrinho de estreia de Keanu Reeves
Berzerker, personagem do quadrinho de estreia de Keanu Reeves Crédito: Instagram/@boom_studios
Keanu Reeves, 55, que já provou ser multitalentoso como ator, músico e produtor de cinema, mostra outra habilidade: está escrevendo histórias em quadrinhos. Ele se uniu ao designer gráfico do New York Times, Matt Kindt, 47, para produzir 12 edições da série de quadrinhos chamada BRZRKR.
Segundo a CNN, o quadrinho é protagonizado por um semideus violento que está vagando pela terra, procurando respostas sobre sua existência. "Depois de vagar pelo mundo por séculos, Berzerker pode finalmente encontrar um refúgio -- trabalhando para o governo dos EUA para travar batalhas violentas e perigosas demais para qualquer outra pessoa", informa a sinopse.
Embora esta seja a estreia de Reeves nesse tipo de projeto, o ator diz que sempre foi fã de HQs. "Adoro
quadrinhos desde pequeno e eles têm uma influência significativa em mim artisticamente", afirmou em comunicado. Para o astro, a oportunidade de trabalhar com a equipe de Kindt, o ilustrador Alessandro Vitti, o artista de cores Bill Crabtree e o roterista Clem Robins é como um "sonho se tornando realidade".

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Em uma entrevista ao USA Today, Reeves revelou que sonhava em interpretar Wolverine --personagem vivido na telona por Hugh Jackman, 55 -e agora "adoraria interpretar Berzerker". "É uma história muito divertida, então, se não for eu, espero que alguém possa dar vida a ele", completou.
Kindt, que trabalhou em vários títulos importantes, como Homem-Aranha e Liga da Justiça da América, disse em comunicado que BRZRKR é um "coquetel potente de todas as coisas que amamos: a história de um guerreiro imortal cheio de vivências, conspirações, espiritualidade e uma ajuda gigantesca de ação e violência malucas -- tudo com um propósito intenso e, finalmente, uma descoberta comovente ", adiantou.
O quadrinho será distribuído pelo Boom!, estúdio que também publica Power Rangers e Bill and Ted. A primeira edição de BRZRKR está prevista para ser lançada, em formas impressa e digital, em 7 de outubro de 2020.

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