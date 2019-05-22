Filme de terror

'Sempre quis interpretar Constantine de novo', diz Keanu Reeves

'Eu simplesmente amo aquele mundo', justificou o ator
Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 12:58

Crédito: Divulgação
Keanu Reeves afirmou que tem vontade de viver novamente o personagem John Constantine, protagonista do filme Constantine, baseado nos quadrinhos.
Questionado sobre qual outro filme gostaria de se ver atuando novamente, Keanu citou o personagem sem precisar pensar muito.
"Eu sempre quis interpretar John Constantine de novo. Eu simplesmente amo aquele mundo, e amo aquele personagem. Eu me diverti muito fazendo aquele personagem e aquele universo", afirmou o ator em entrevista à Variety no último dia 16.
Na última segunda-feira, 20, a Lionsgate confirmou a data de estreia de John Wick 4, outra franquia de sucesso protagonizada por Keanu Reeves, para 21 de maio de 2021.

