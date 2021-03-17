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LGBT

Marvel anuncia que novo Capitão América será gay

Para celebrar os 80 anos do herói, série em quadrinhos esteia em junho

Publicado em 17 de Março de 2021 às 13:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mar 2021 às 13:38
Novo Capitão América será gay
Novo Capitão América será gay Crédito: Twitter/Josh Trujillo
A Marvel anunciou que vai lançar em junho uma série limitada de quadrinhos com novas versões do Capitão América em comemoração aos seus 80 anos. O primeiro personagem a ser apresentado é Aaron Fischer, que é assumidamente gay.
Segundo comunicado à imprensa, Aaron é descrito como um adolescente destemido que protege desabrigados e se identifica como o "Capitão América das Ferrovias."
"Aaron é inspirado por heróis da comunidade queer: ativistas, líderes e pessoas comuns que lutam por uma vida melhor", disse o roteirista Joshua Trujillo. Ao lado da artista Jan Bazaldua, ele é responsável pela criação da nova versão do personagem.
"Ele representa os oprimidos e os esquecidos. Espero que sua história de estreia ressoe entre os leitores e ajude a inspirar a próxima geração de heróis", completou Trujillo.

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Bazaldua, que é trangênero, disse estar feliz por poder apresentar uma pessoa abertamente gay e ajudar aqueles que "são quase invisíveis para a sociedade. "Cap luta contra seres superpoderosos e salva o mundo quase sempre, mas o Aaron ajuda quem anda sozinho na rua com os problemas que enfrenta todos os dias. Espero que as pessoas gostem do resultado final", afirmou.
Na história, que vai integrar a série "The United States of Captain America" (Os Estados Unidos do Capitão América), Aaron conta com a ajuda de outros personagens que já usaram o manto do Capitão em busca do escudo do herói, que foi roubado.

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