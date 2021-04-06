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Game Super Mario Bros. de 1986 é leiloado por preço recorde nos EUA

Jogo, comprado como presente de Natal, foi esquecido em uma gaveta

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2021 às 19:05
O boneco do personagem Mario, da franquia Super Mario Bros, da Nintendo
O boneco do personagem Mario, da franquia Super Mario Bros, da Nintendo Crédito: Pixabay
Uma cópia fechada de 1986 do game Super Mario Bros. para o console NES, da Nintendo, foi leiloada por US$ 660 mil (R$ 3,7 milhões), no dia 2 de abril, nos Estados Unidos, de acordo com a casa de leilões Heritage Auctions, em Dallas.
A casa de leilões disse para o jornal New York Times que o jogo foi comprado em 1986 como presente de Natal, mas ficou esquecido intacto em uma gaveta por 35 anos. Ele foi produzido o final de 1986 durante um breve período quando os jogos eram lacrados com filme plástico, em vez de selo adesivo.
"Ele ficou no fundo da minha mesa de escritório esse tempo todo, desde o dia em que o comprei", disse o vendedor, que pediu para não ser identificado, a Heritage Auctions. "Nunca pensei nada sobre isso."
Em comunicado, a casa de leilões Heritage Auctions, informou que o preço foi um recorde para um videogame. Outra cópia do mesmo jogo havia sido vendida em julho do ano passado por US$ 114 mil (R$638 mil).
Valarie McLeckie, que supervisiona as vendas de videogames na Heritage Auction, disse que encontrar outra cópia desta mesma produção em condições semelhantes seria o mesmo que procurar uma única gota d'água em um oceano . "Nunca diga nunca, mas há uma boa chance de que isso não possa ser feito", disse.
A Heritage Auctions disse que esta é a "melhor cópia conhecida" do jogo, mesmo com a aba de papelão perfurada intacta. O lance de abertura no leilão foi de $ 310.000 (R$ 1,7 milhão).

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Símbolo da Nintendo, Mario sempre foi conhecido como encanador. No entanto, na apresentação do personagem no site oficial da marca, consta que Mario abdicou de seu ofício mais conhecido.
"Todo esportivo, seja no tênis ou no basebol, futebol ou corrida de carros, Mario faz tudo de uma forma legal. Inclusive, ele trabalhou até como encanador há muito tempo."
Nos jogos do macaco Donkey Kong (um dos primeiros da Nintendo), o criador Shigeru Miyamoto descreveu Mario como um carpinteiro. Só quando seu jogo foi lançado, em 1983, que o personagem assumiu o papel de encanador.

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