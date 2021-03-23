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Games

Nintendo anuncia parceria com Niantic para criar jogos no estilo 'Pokémon Go'

Empresa irá apostar na realidade aumentada com o universo de 'Pikmin'

Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2021 às 13:28
Novo jogo da Nintendo com a Niantic que irá explorar o universo 'Pikmin'
Novo jogo da Nintendo com a Niantic que irá explorar o universo 'Pikmin' Crédito: Instagram/nintendo
A empresa japonesa de jogos Nintendo anunciou nesta terça-feira uma parceria com a empresa americana Niantic, que criou o jogo para celulares "Pokémon Go" (2016). A colaboração visa criar jogos de realidade aumentada para celulares com os personagens da Nintendo.
O primeiro passo da parceria será levar o universo "Pikmin", de Shigeru Miyamoto, para os dispositivos mobile, com personagens metade vegetais, metade animais, tem previsão de lançamento para este ano, utilizando a realidade aumentada.
"A tecnologia de realidade aumentada da Niantic nos permite experimentar um mundo em que os 'Pikmin' viveriam secretamente ao redor de nós", disse Miyamoto, criador dos Pikmin e de outros personagens como Mario e Donkey Kong.
"Com base no tema de tornar as caminhadas divertidas, nossa missão é proporcionar às pessoas uma nova experiência diferente dos jogos tradicionais. Esperamos que 'Pikmin' e este aplicativo se tornem parceiros em sua vida", completa o criador dos jogos.
"Esta associação poderia ser um meio de responder aos investidores que lamentam que a Nintendo não conseguiu gerar muitas receitas com aplicativos para smartphones", completou Hideki Yasuda, analista do Ace Research Institute, citado pela Bloomberg.

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A Nintendo tinha alguns jogos para mobile, como "Super Mario Run" (2016) e "Mario Kart Tour" (2019). "À medida que seguimos ampliando nossa oferta de jogos, a parceria com a Nintendo era uma etapa natural", afirmou John Hank, presidente e fundador da Niantic.
O aplicativo "Pokémon Go" foi um grande sucesso no mundo dos jogos para celular. Segundo o centro de estudos Sensor Tower, 2020 foi o ano mais lucrativo para o jogo, que gerou mais de um bilhão de dólares, o que equivale à mais de 5 bilhões de reais na cotação atual, nos 10 primeiros meses do ano passado.

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