Nintendo anuncia parceria com Niantic para criar jogos no estilo 'Pokémon Go'

Novo jogo da Nintendo com a Niantic que irá explorar o universo 'Pikmin' Crédito: Instagram/nintendo

A empresa japonesa de jogos Nintendo anunciou nesta terça-feira uma parceria com a empresa americana Niantic, que criou o jogo para celulares "Pokémon Go" (2016). A colaboração visa criar jogos de realidade aumentada para celulares com os personagens da Nintendo.

O primeiro passo da parceria será levar o universo "Pikmin", de Shigeru Miyamoto, para os dispositivos mobile, com personagens metade vegetais, metade animais, tem previsão de lançamento para este ano, utilizando a realidade aumentada.

We're overjoyed to make new memories with our partners at @Nintendo and YOU! 🌱 Imagine exploring the world through the wonder of AR and alongside all of your pals - including your new #Pikmin friends! Learn more about our partnership here: https://t.co/TiQ10S8kMR pic.twitter.com/YUpp4P33NA — Niantic, Inc. (@NianticLabs) March 23, 2021

"A tecnologia de realidade aumentada da Niantic nos permite experimentar um mundo em que os 'Pikmin' viveriam secretamente ao redor de nós", disse Miyamoto, criador dos Pikmin e de outros personagens como Mario e Donkey Kong.

"Com base no tema de tornar as caminhadas divertidas, nossa missão é proporcionar às pessoas uma nova experiência diferente dos jogos tradicionais. Esperamos que 'Pikmin' e este aplicativo se tornem parceiros em sua vida", completa o criador dos jogos.

"Esta associação poderia ser um meio de responder aos investidores que lamentam que a Nintendo não conseguiu gerar muitas receitas com aplicativos para smartphones", completou Hideki Yasuda, analista do Ace Research Institute, citado pela Bloomberg.

A Nintendo tinha alguns jogos para mobile, como "Super Mario Run" (2016) e "Mario Kart Tour" (2019). "À medida que seguimos ampliando nossa oferta de jogos, a parceria com a Nintendo era uma etapa natural", afirmou John Hank, presidente e fundador da Niantic.