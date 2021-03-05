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Games

73% dos gamers prefere jogar entre amigos, diz pesquisa

Serviço de streaming especializado em jogos entrevistou mais de 9.000 pessoas

Publicado em 05 de Março de 2021 às 13:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2021 às 13:52
Jogando videogame
Maioria dos gamers prefere jogar com amigos ou em equipes de conhecidos Crédito: Pixabay
Em um levantamento realizado pela Nimo TV, que contou com mais de 9.000 respostas, foi constatado que 73% dos gamers preferem jogar entre amigos e apenas 27% não se importam de jogar com pessoas desconhecidas. A plataforma de streaming com foco na transmissão de jogos eletrônicos afirmou ainda que 70% dos entrevistados preferem jogar em equipe, contra os 30% que optam por jogar sozinhos.
A escolha de jogos também está de acordo com a porcentagem que prefere jogar em grupo: 78% gostam mais de jogos na modalidade multiplayer, onde dois ou mais jogadores podem participar. "A procura pelos games vem crescendo consideravelmente e, durante este período desafiador de pandemia, continuou apresentando bons resultados, indo na contramão de outros mercados", afirma Rodrigo Russano Dias, gerente de Marca e PR da Nimo TV.
Para ele, os resultados da pesquisa mostram não apenas as preferências do público da plataforma como também pode moldar um cenário macro do mundo dos games. "A Nimo TV teve um acréscimo de 25% na audiência no último ano, tendo jogos multiplayer como GTA RP, Free Fire, Mobile Legends e Arena of Valor foram grandes propulsores desses resultados, completa.
Além disso, a pesquisa também mostrou o estilo de jogo preferido pelo público do streaming. 72% preferem jogos FPS, First-Person Shooters em inglês, que são games onde o jogador assume o controle do personagem em primeira pessoa, tendo a mesma visão que ele. Os outros 28% gostam mais de jogos de estratégia ou RPG.

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Sobre jogos para celular, mais de 80% do público da Nimo TV os consomem. Porém, os gamers não ficam restritos a plataforma mobile e 73% afirmaram que também acompanham campeonatos de jogos que rodam apenas em computadores.
Luis Soares, gerente de E-Sports da plataforma comenta: "Esse resultado nos mostra que mesmo com o crescimento dos jogos e esports mobile, o público dessa plataforma também se interessa por outras modalidades de games e tem o hábito de acompanhar as competições de jogos para computador."
"Aqui podemos apontar vários fatores, mas acredito que o principal é que boa parte do público mobile também é um potencial consumidor de jogos e campeonatos para computador. Esse comportamento vai ao encontro da estratégia da Nimo TV em ampliar a sua base de conteúdo e influenciadores de games exclusivos para PC", conclui. A Nimo TV foi criada pela Huya, e se tornou um dos maiores serviços de streaming de jogos da China. No Brasil, seu foco é oferecer conteúdos ligados a jogos eletrônicos e esports.

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