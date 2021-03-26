'Ghost of Tsushima' vai virar filme e terá mesma direção de 'John Wick'

Jogo Ghost of Tsushima Crédito: Divulgação/Playstation

O jogo de aventura "Ghost of Tsushima" (2020) irá virar filme. Em uma parceria da PlayStation e Sony Pictures, o longa será dirigido por Chad Stahelski, 52, que trabalhou em produções como "John Wick: Um Novo Dia Para Matar" (2017).

Desenvolvido pela Sucker Punch Productions e distribuído pela Sony Interactive Entertainment, o jogo, exclusivo para os consoles PlayStation, conta a história de Jin Sakai, um samurai que é o último membro vivo do seu clã.

Jin precisa esquecer as tradições de sua classe que o formaram como guerreiro e impedir uma invasão do Império Mongol à ilha de Tsushima. "Chad Stahelski é uma das poucas pessoas capazes de dar vida à tensão das lutas de Jin com sua katana", disse Nate Fox, diretor de jogos da Sucker Punch Productions.

"Adoramos trabalhar com parceiros criativos como ele, que tem paixão por nossos jogos, assegurando que possamos criar adaptações ricas que irão entusiasmar nossos fãs e novos públicos", completou Asad Qizilbash, presidente da PlayStation Productions.

"Ghost of Tsushima" vendeu mais de 6,5 milhões de cópias, desde o lançamento em junho de 2020, e cerca de metade dos jogadores conseguiram completar a história. O jogo é o mais vendido do PlayStation 4 em menos tempo.