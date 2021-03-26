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Cinema

'Ghost of Tsushima' vai virar filme e terá mesma direção de 'John Wick'

Sem data de estreia, longa marca parceria entre Sony e PlayStation

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2021 às 15:08
Jogo Ghost of Tsushima
Jogo Ghost of Tsushima Crédito: Divulgação/Playstation
O jogo de aventura "Ghost of Tsushima" (2020) irá virar filme. Em uma parceria da PlayStation e Sony Pictures, o longa será dirigido por Chad Stahelski, 52, que trabalhou em produções como "John Wick: Um Novo Dia Para Matar" (2017).
Desenvolvido pela Sucker Punch Productions e distribuído pela Sony Interactive Entertainment, o jogo, exclusivo para os consoles PlayStation, conta a história de Jin Sakai, um samurai que é o último membro vivo do seu clã.
Jin precisa esquecer as tradições de sua classe que o formaram como guerreiro e impedir uma invasão do Império Mongol à ilha de Tsushima. "Chad Stahelski é uma das poucas pessoas capazes de dar vida à tensão das lutas de Jin com sua katana", disse Nate Fox, diretor de jogos da Sucker Punch Productions.

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"Adoramos trabalhar com parceiros criativos como ele, que tem paixão por nossos jogos, assegurando que possamos criar adaptações ricas que irão entusiasmar nossos fãs e novos públicos", completou Asad Qizilbash, presidente da PlayStation Productions.
"Ghost of Tsushima" vendeu mais de 6,5 milhões de cópias, desde o lançamento em junho de 2020, e cerca de metade dos jogadores conseguiram completar a história. O jogo é o mais vendido do PlayStation 4 em menos tempo.
Além disso, o título se tornou um grande concorrente no Game Awards 2020, a principal premiação da categoria, com indicações a prêmios como melhor jogo do ano, melhor direção e melhor narrativa. Ainda não há previsão de lançamento para o filme.

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