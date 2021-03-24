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Games

Watch Dogs: Legion é liberado para teste de graça entre 25 e 29 de março

Download poderá ser feito antecipadamente um dia antes

Publicado em 24 de Março de 2021 às 11:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 11:31
Imagem de divulgação do jogo Watch Dogs Legion
Imagem de divulgação do jogo Watch Dogs Legion Crédito: Divulgação
A Ubisoft anunciou que Watch Dogs: Legion estará disponível gratuitamente para experimentação, entre 25 e 29 de março, para jogar no Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation5, e PC, via Epic Games Store e Ubisoft Store. O download poderá ser feito antecipadamente nesta quarta (24).
Durante o período de experimentação, todos os personagens da Londres futurista de Watch Dogs: Legion estarão disponíveis para serem recrutados e controlados, tanto no modo single-player quanto no on-line.
Os jogadores poderão conferir ainda todas as atividades de mundo aberto, inclusive jogar dardos em pubs e participar de lutas livres. Além disso, poderão acessar metade das oito áreas do game, como a cidade de Londres e as regiões de Islington e Hackney, e avançar na história até a missão Skye Larsen.
Em Watch Dogs: Legion, Londres está enfrentando seu pior momento em meio à crescente inquietação de uma cidade tomada pelo caos. Uma entidade misteriosa conhecida como Zero-Day arma para que a resistência secreta underground DedSec seja acusada de realizar bombardeios coordenados em diversas partes da cidade.
Neste cenário, criminosos oportunistas de todos os cantos de Londres tomam o controle do local e preenchem o vazio deixado pelos governantes derrotados. Como membros da Resistência DedSec, os jogadores enfrentam sádicos, mercenários e cibercriminosos e outros inimigos. Eles precisam estar prontos para diversas situações, além de recrutar novos companheiros na luta pela liberdade de Londres e desvendar os segredos por trás do Zero-Day.

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