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Emilia Clarke, de 'Game of Thrones', vai estrelar série da Marvel

De acordo com a revista especializada Variety, ela está na fase final de negociação para integrar o elenco. Este será o primeiro papel da estrela de "Game of Thrones" no Universo Cinemático da Marvel

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 09:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2021 às 09:03
A atriz participará de série da Marvel
Emilia Clarke no papel de Daenerys Targaryen Crédito: Instagram | @the_queen_daenarys
Emilia Clarke, 34, deve ser uma das estrelas de "Secret Invasion", série original da Marvel que vai ser gravada para o serviço de streaming Disney+. De acordo com a revista especializada Variety, ela está na fase final de negociação para integrar o elenco.
Este será o primeiro papel da estrela de "Game of Thrones" (2011-2019), no qual ela vivia a personagem Daenerys Targaryen, no Universo Cinemático da Marvel. Anunciada no ano passado, a trama deve seguir um grupo de alienígenas que mudam de forma e que estão se infiltrando na Terra há anos.
Na nova produção, ela vai contracenar com nomes como Olivia Colman. Samuel L. Jackson deverá aparecer mais uma vez como Nick Fury, enquanto Ben Mendelsohn interpretará Skrull Talos, como fez no filme "Capitã Marvel" (2019). Kingsley Ben-Adir deve interpretar o vilão principal.
Clarke foi indicada quatro vezes ao Emmy, entre diversos outros prêmios, pelo trabalho em "Game of Thrones". Ela também foi apontado como uma das 100 pessoas mais influentes pela revista Time.
No cinema, ela participou de filmes como "O Exterminador do Futuro: Gênesis" (2015), "Como Eu Era Antes de Você" (2016) e "Han Solo: Uma História Star Wars" (2018). Em breve, ela estará na animação "The Amazing Maurice", na qual dublou a personagem Malicia.

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