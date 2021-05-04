Segunda temporada de 'Emily em Paris' começa a ser gravada na França

O criador da série, Darren Star, disse que "desde o início, sempre quisemos criar essa bela vista cinematográfica de Paris". "O momento do lançamento da série foi fortuito para nós, já que todos ao redor do mundo puderam se tornar viajantes de poltrona e viver indiretamente por meio de nosso elenco", afirmou. "Não poderíamos estar mais orgulhosos e estamos ansiosos para trazer mais alegria aos nossos fãs ao iniciarmos a produção da segunda temporada."