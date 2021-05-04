Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Segunda temporada de 'Emily em Paris' começa a ser gravada na França

Estrelada por Lily Collins, comédia foi a mais vista da Netflix em 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mai 2021 às 12:33

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 12:33

Série
Série "Emily em Paris", da Netflix Crédito: CAROLE BETHUEL/NETFLIX
A Netflix anunciou nesta segunda-feira (3) que começaram as gravações da segunda temporada de "Emily em Paris" (ou "Emily In Paris"). A renovação da série já havia sido confirmada em novembro do ano passado, após o sucesso da primeira temporada.

A série foi assistida em 58 milhões de domicílios nos 28 dias após seu lançamento, no dia 2 de outubro. Com isso, foi a comédia mais vista do serviço de streamming em 2020, ficando atrás apenas de dramas como "Bridgerton", "The Witcher" e "Lupin".

A trama é estrelada por Lily Collins, que interpreta a executiva de marketing Emily. Moradora de Chicago, ela acaba se mudando inesperadamente para Paris, onde tenta conviver com as diferenças entre o modo de vida americano e o francês.

Além da protagonista, estarão de volta ao elenco Lucas Bravo, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Camille Razat e Bruno Gouery. Entre os nomes que terão participação na nova temporada estão Kate Walsh, William Abadie e Arnaud Viard.

"Como atriz, artista e criativa, o presente mais significativo é se conectar com as pessoas por meio de sua arte de alguma forma", disse Collins em comunicado divulgado pela Netflix. "É uma honra estar associada a um projeto que proporcionou às pessoas o alívio muito necessário durante um momento difícil, quando todos procuravam um motivo para sorrir e rir."

Veja Também

'Heels' ganha trailer com embate entre astros de 'Vikings' e 'Arrow'

Letícia Colin vive médica viciada em crack em série do Globoplay

Netflix anuncia que 'The Last Kingdom' chegará ao fim na quinta temporada

"Não só interpretar Emily me ensinou mais sobre mim, mas também sobre o mundo ao meu redor", avaliou. "Eu não poderia estar mais feliz por estar de volta a Paris para a segunda temporada para expandir essas lições, continuar a crescer e aprender ainda mais sobre esta bela cidade e todas as suas características com Emily."

O criador da série, Darren Star, disse que "desde o início, sempre quisemos criar essa bela vista cinematográfica de Paris". "O momento do lançamento da série foi fortuito para nós, já que todos ao redor do mundo puderam se tornar viajantes de poltrona e viver indiretamente por meio de nosso elenco", afirmou. "Não poderíamos estar mais orgulhosos e estamos ansiosos para trazer mais alegria aos nossos fãs ao iniciarmos a produção da segunda temporada."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Televisão Netflix Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados