'Heels' ganha trailer com embate entre astros de 'Vikings' e 'Arrow'

"Você é um quarterback fracassado que não conseguiu jogar na faculdade. Sou um vendedor de cortador de grama. Não é o suficiente para mim", dispara Jack no trailer. "Somos lutadores. É quem somos". Além das estrelas de "Arrow" e "Vinkings" outros nomes como Alison Luff, de "New Amsterdam" estão no elenco.