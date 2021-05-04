'Heels' ganha trailer com embate entre astros de 'Vikings' e 'Arrow'

O drama de luta livre que se passa em comunidade unida da Geórgiatraz como protagonistas Stephen Amell, conhecido por "Arrow" (2012), como Jack, e Alexander Ludwig, de "Vikings" (2013), como Ace Spade, os irmãos que sonham em se tornar lutadores profissionais.
Porém, Jack e Ace não conseguem chegar a um acordo sobre como administrar a companhia de luta livre da família após a morte do pai. A desavença dos dois vai para o ringue, e Jack é visto como vilão, enquanto Ace é o herói.
"Você é um quarterback fracassado que não conseguiu jogar na faculdade. Sou um vendedor de cortador de grama. Não é o suficiente para mim", dispara Jack no trailer. "Somos lutadores. É quem somos". Além das estrelas de "Arrow" e "Vinkings" outros nomes como Alison Luff, de "New Amsterdam" estão no elenco.
Luff irá interpretar a esposa de Jack, Staci. A série também conta com Mary McCormack, de "The West Wing", como parceira de negócios de Jack, Willie Day, Kelli Berglund, de "The Goldbergs", como Crystal Tyler, Allen Maldonado, que esteve em "The Last O.G.", como o lutador campeão Rooster Robbins e James Harrison como o lutador Apocalypse.