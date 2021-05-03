Letícia Colin vive médica viciada em crack em série do Globoplay

"As pessoas pensam que é um espaço de medo e assombro, mas lá as pessoas se protegem, elas têm sonhos e não queriam estar ali", diz. "São filhos de alguém, irmãos de alguém, são pais, irmãos. Fiquei muito comovida com as pessoas com que conversei ali."

Ela afirma que a experiência mudou sua forma de enxergar o outro. "Temos essa mania de apontar de um jeito muito cômodo, por vários motivos", diz. "Você olhar no olho e saber que essa pessoa existe, isso é muito potente e transformador. A cracolândia é um espaço de resistência e envolve discussões muito complexas."