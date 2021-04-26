Oscar 2021: veja onde assistir aos principais premiados

Cena do filme "Meu Pai", vencedor de dois Oscar na cerimônia realizada no domingo (26) Crédito: Califórnia Filmes

Realizado na noite de domingo (25), o Oscar 2021 causou polêmica ao optar por uma cerimônia presencial e com os participantes não usando máscaras de proteção contra a Covid-19, mesmo estando, em sua maioria, vacinados e testados.

A relação dos premiados, porém, agradou à maioria dos cinéfilos e o "Divirta-se" aproveita para listar onde assistir a alguns dos títulos vencedores.

Libelo humanista contra a desigualdade e o abandono social, "Nomadland" foi o grande vencedor, levando três das estatuetas principais: Melhor Filme, Melhor Diretor (para Chloé Zhao, apenas a segunda mulher a triunfar na categoria) e Melhor Atriz, com Frances McDormand levando a terceira estatueta para casa, ficando atrás apenas do recorde de Katharine Hepburn, que venceu o prêmio quatro vezes.

Aos capixabas, que andam perguntando onde assistir "Nomadland", uma (desanimadora) pontuaçâo: o drama está em exibição exclusivamente nos poucos cinemas abertos do país e ainda sem previsão de chegar ao serviço de streaming ou mesmo ao VOD (Vídeo sob demanda).

No Espírito Santo, por conta do avanço da crise sanitária e das restrições coordenadas pelo governo estadual, as salas de exibição ainda se encontram impossibilitadas de funcionar, pelo menos até a divulgação do novo Mapa de Risco, previsto para a próxima sexta-feira (30).

Frances McDormand em cena de "Nomadland", de Chloé Zhao: capixabas ainda sem previsão de assistí-lo Crédito: Disney

A Disney, distribuidora do filme, ainda não confirma, mas, a tendência é que o premiado longa-metragem de Chloé Zhao só embarque no serviço de streaming após o lançamento da plataforma Star +, prevista para junho.

Longas vencedores, como "Bela Vingança" (Melhor Roteiro Original), "Minari" (Melhor Atriz Coadjuvante, para Youn Yuh-Jung) e "Judas e o Messias Negro" (Melhor Ator Coadjuvante, para Daniel Kaluuya, e Melhor Canção Original), também não estão disponíveis em streaming. O primeiro, estreia nos cinemas em maio; o segundo, está em cartaz em poucas cidades do país; e o terceiro, foi exibido nas salas do Estado, no início de 2021.

Sobre "Judas...", especula-se que chegue às plataformas digitais do Brasil após o lançamento da HBO Max, previsto para junho.

Em relação aos outros títulos premiados da noite, muitos podem ser conferidos no "conforto do seu lar". Vamos a eles:

"Meu Pai" - Vencedor do Oscar de Melhor Ator ( para Anthony Hopkins) e Melhor Roteiro Adaptado : Now, Apple TV e Google Play

- Vencedor do Oscar de para e : "A Voz Suprema do Blues" - Ganhador nas categorias de Melhor Figurino e Melhor Maquiagem : Netflix

- Ganhador nas categorias de e : "Soul" - Levou Melhor Animação e Melhor Trilha Sonora: Disney +

Mads Mikkelsen em cena do filme "Druk - Mais uma Rodada", dirigido por Thomas Vinterberg Crédito: Vitrine Filmes

"Druk - Mais uma Rodada" (Dinamarca) - Vencedor na categoria de Melhor Filme Internacional : Now, Apple TV e Google Play

- Vencedor na categoria de : "If Anything Happens I Love You" - Levou a categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação : Netflix

- Levou a categoria de : "Two Distant Strangers" - Ganhou a categoria de Melhor Curta-Metragem de Ficção : Netflix

- Ganhou a categoria de : "My Octopus Teacher" - Saiu da noite como vencedor do prêmio de Melhor Documentário, em Longa-Metragem: Netflix