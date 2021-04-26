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Cinema

Oscar 2021: veja onde assistir aos principais premiados

Vencedor da estatueta de Melhor Filme, "Nomadland", por enquanto, só poderá ser visto em cidades onde os cinemas estão funcionando. Outros vencedores podem ser conferidos nos serviços de streaming e VOD

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 13:00

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

26 abr 2021 às 13:00
Cena do filme
Cena do filme "Meu Pai", vencedor de dois Oscar na cerimônia realizada no domingo (26) Crédito: Califórnia Filmes
Realizado na noite de domingo (25), o Oscar 2021 causou polêmica ao optar por uma cerimônia presencial e com os participantes não usando máscaras de proteção contra a Covid-19, mesmo estando, em sua maioria, vacinados e testados.
A relação dos premiados, porém, agradou à maioria dos cinéfilos e o "Divirta-se" aproveita para listar onde assistir a alguns dos títulos vencedores. 
Libelo humanista contra a desigualdade e o abandono social, "Nomadland" foi o grande vencedor, levando três das estatuetas principais: Melhor Filme, Melhor Diretor (para Chloé Zhao, apenas a segunda mulher a triunfar na categoria) e Melhor Atriz, com Frances McDormand  levando a terceira estatueta para casa, ficando atrás apenas do recorde de Katharine Hepburn, que venceu o prêmio quatro vezes. 

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Aos capixabas, que andam perguntando onde assistir "Nomadland", uma (desanimadora) pontuaçâo: o drama está em exibição exclusivamente nos poucos cinemas abertos do país e ainda sem previsão de chegar ao serviço de streaming ou mesmo ao VOD (Vídeo sob demanda).
No Espírito Santo, por conta do avanço da crise sanitária e das restrições coordenadas pelo governo estadual, as salas de exibição ainda se encontram impossibilitadas de funcionar, pelo menos até a divulgação do novo Mapa de Risco, previsto para a próxima sexta-feira (30). 
Frances McDormand em cena de 'Nomadland', de Chloé Zhao
Frances McDormand em cena de "Nomadland", de Chloé Zhao: capixabas ainda sem previsão de assistí-lo Crédito: Disney
A Disney, distribuidora do filme, ainda não confirma, mas, a tendência é que o premiado longa-metragem de Chloé Zhao só embarque no serviço de streaming após o lançamento da plataforma Star +, prevista para junho.  
Longas vencedores, como "Bela Vingança" (Melhor Roteiro Original), "Minari" (Melhor Atriz Coadjuvante, para Youn Yuh-Jung) e "Judas e o Messias Negro" (Melhor Ator Coadjuvante, para Daniel Kaluuya, e Melhor Canção Original), também não estão disponíveis em streaming. O primeiro, estreia nos cinemas em maio; o segundo, está em cartaz em poucas cidades do país; e o terceiro, foi exibido nas salas do Estado, no início de 2021. 
Sobre "Judas...", especula-se que chegue às plataformas digitais do Brasil após o lançamento da HBO Max, previsto para junho. 
Em relação aos outros títulos premiados da noite, muitos podem ser conferidos no "conforto do seu lar". Vamos a eles: 
  • "Meu Pai" - Vencedor do Oscar de Melhor Ator (para Anthony Hopkins) e Melhor Roteiro Adaptado: Now, Apple TV e Google Play
  • "A Voz Suprema do Blues" - Ganhador nas categorias de Melhor Figurino e Melhor Maquiagem: Netflix
  • "Soul" - Levou Melhor Animação e Melhor Trilha Sonora: Disney +
Mads Mikkelsen em cena do filme
Mads Mikkelsen em cena do filme "Druk - Mais uma Rodada", dirigido por Thomas Vinterberg Crédito: Vitrine Filmes
  • "Druk - Mais uma Rodada" (Dinamarca) - Vencedor na categoria de Melhor Filme Internacional: Now, Apple TV e Google Play
  • "If Anything Happens I Love You" - Levou a categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação: Netflix
  • "Two Distant Strangers" - Ganhou a categoria de Melhor Curta-Metragem de Ficção: Netflix
  • "My Octopus Teacher" - Saiu da noite como vencedor do prêmio de Melhor Documentário, em Longa-Metragem: Netflix
  • "Colette" - Levou o prêmio na categoria de Melhor Curta-Metragem de Documentário: pode ser conferido no Youtube, gratuitamente, com legendas em inglês. Assista no link acima. 
  • "O Som do Silêncio" - Faturou os troféus de Melhor Som e Melhor Montagem: Amazon Prime Video e Now
  • "Tenet" - Vencedor da categoria de Melhor Efeitos Visuais: Now, Apple TV, Looke e Google Play
  • "Mank" - Faturou as estatuetas de Melhor Fotografia e Melhor Designer de Produção: Netflix

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