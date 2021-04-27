Streaming

'Quem Matou Sara?' ganha trailer para segunda temporada

Sequência chega em 19 de maio à Netflix

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 15:48

Agência FolhaPress

Cenas de Quem Matou Sara - Temporada 2 Crédito: Netflix
A série de drama e mistério "Quem Matou Sara?" (Netflix, 2021) retorna dia 19 de maio, com sua segunda temporada, no streaming. Os episódios fizeram sucesso e alcançaram cerca de 55 milhões de assinantes em sua primeira temporada.
No trailer, divulgado nesta terça-feira (27) é possível ver o elenco em cenas de tensão e suspense. Sob a direção de David "Leche" Ruiz, Alfonso Pineda e Carlos Bolado, a temporada teve roteiro escrito por José Ignacio Valenzuela e foi produzida por Juan Uruchurtu.
A trama gira em torno da morte de Sara, que aconteceu há 18 anos e mudou o destino de Alex Guzmán e da família Lazcano. Agora, Alex planeja uma vingança e mal sabe quais segredos estão fora de seu controle, já que saber quem realmente era sua irmã é só o começo.
A sequência da série conta com Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller e Alejandro Nones. Além disso nomes como Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho, Martín Saracho, Antonio de la Vega e Ximena Lamadrid estão no elenco.
Em comunicado, a Netflix adiantou alguns pontos sobre a segunda temporada. Nela Alex Guzmán enfrentará seu pior fantasma: a verdadeira personalidade de sua irmã Sara, que ele claramente nunca conheceu.
Paralelamente, um corpo misterioso enterrado no pátio de sua casa se transforma em uma bomba que pode mandá-lo de volta à prisão. Por isso, ele não tem escolha a não ser investigar e juntar todas as peças que o levarão a montar a verdadeira e terrível história de Sara e sua relação com a família Lazcano.

