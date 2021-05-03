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Streaming

Netflix anuncia que 'The Last Kingdom' chegará ao fim na quinta temporada

Novos episódios da série estão sendo feitos em Budapeste, na Hungria
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2021 às 13:45

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 13:45

Série The Last Kingdom
Série The Last Kingdom Crédito: Netflix/Divulgação
A Netflix anunciou que "The Last Kingdom" chegará ao fim com a exibição da próxima temporada, a quinta. A declaração ocorre no momento em que a série começa a produzir novos episódios em Budapeste, na Hungria.

A quinta temporada será baseada no nono e décimo livros da série de romances "The Saxon Stories", que no Brasil recebeu o nome de "Crônicas Saxônicas". Além de estrelar, Alexander Dreymon fará sua estreia atrás das câmeras ao dirigir um dos dez episódios da temporada. Andy Hay, Paul Wilmshurst, Anthony Philipson e Jon East também dirigirão a temporada.

"Eu amo este trabalho", disse Dreymon. "Jogar com Uhtred por cinco temporadas foi uma jornada maravilhosa", completou, se referindo ao personagem que interpreta na série.

"Estou muito grato por ter tido a oportunidade de dirigir. Ao fazer isso, passei a apreciar ainda mais o talento espetacular e a habilidade de nosso elenco e equipe. Mal posso esperar para compartilhar isso com nossos fãs, sem os quais nada disso seria possível", falou o astro à Variety. </

"Estamos muito orgulhosos de 'The Last Kingdom ', que continua a entreter o público em todo o mundo", disse o produtor executivo Nigel Merchant. "Tivemos uma resposta tremenda na última temporada, por isso estamos entusiasmados por trazê-lo de volta para uma quinta e última temporada na Netflix. Com uma base de fãs tão leal, estamos ansiosos para dar aos espectadores a chance de seguir Uhtred na próxima fase de sua jornada épica, onde nem todos sobrevivem", concluiu.

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