Netflix anuncia que 'The Last Kingdom' chegará ao fim na quinta temporada

"Estamos muito orgulhosos de 'The Last Kingdom ', que continua a entreter o público em todo o mundo", disse o produtor executivo Nigel Merchant. "Tivemos uma resposta tremenda na última temporada, por isso estamos entusiasmados por trazê-lo de volta para uma quinta e última temporada na Netflix. Com uma base de fãs tão leal, estamos ansiosos para dar aos espectadores a chance de seguir Uhtred na próxima fase de sua jornada épica, onde nem todos sobrevivem", concluiu.