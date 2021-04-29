Cotado pela Globo, Marcos Mion é contratado pela Netflix

O apresentador Marcos Mion Crédito: Antonio Chahestian/Divulgação

Nada de Globo! Marcos Mion, 41, confirmou nesta quinta-feira (29) que o mais novo contratado da plataforma de streaming Netflix. O anúncio ocorreu três meses depois de o apresentar deixar a Record, empresa na qual apresentava o reality A Fazenda.

"Senhoras e senhores: Tudum", escreveu Mion em uma rede social ao publicar um vídeo no qual mostra as fotos dos recém-contratados Maisa (ex-SBT) e Bruno Gagliasso (ex-Globo). O apresentador também faz menção ao nome do evento da Netflix no Brasil, Tudum.

"Agora que o Marcos Mion faz parte da família, to pensando em trocar Tudum por Tudumzola", publicou a Netlix em seu perfil no Twitter ao anunciar a chegada do apresentador ao seu casting.

O nome de Marcos Mion estava cotado para apresentar a nova temporada de No Limite, reality show da Globo com provas de resistência promovidas em uma praia deserta no Ceará. De acordo com a colunista do jornal Folha de S.Paulo, Cristina Padiglione, o apresentador ainda estava sob contrato com a Record e o que inviabilizou a contratação.

Com esse impeditivo, a Globo escalou André Marques para comandar a nova temporada do No Limite, que tem previsão de estreia para 11 de maio, uma semana após o término do Big Brother Brasil 21. A emissora já revelou os nomes dos 16 participantes da quinta temporada do reality de resistência.

Com a pandemia e a reformulação dos contratos de artistas, a Globo tem dispensado vários profissionais e feitos contratos por obra e não mais de longa duração --esse restrito a grandes estrelas da casa, como Tony Ramos, Glória Pires, Fernanda Montenegro entre outros.