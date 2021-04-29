Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudando de casa

Cotado pela Globo, Marcos Mion é contratado pela Netflix

"Senhoras e senhores: Tudum", escreveu Mion em uma rede social, fazendo referência ao som característico da plataforma

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2021 às 17:11
O apresentador Marcos Mion
O apresentador Marcos Mion Crédito: Antonio Chahestian/Divulgação
Nada de Globo! Marcos Mion, 41, confirmou nesta quinta-feira (29) que o mais novo contratado da plataforma de streaming Netflix. O anúncio ocorreu três meses depois de o apresentar deixar a Record, empresa na qual apresentava o reality A Fazenda.
"Senhoras e senhores: Tudum", escreveu Mion em uma rede social ao publicar um vídeo no qual mostra as fotos dos recém-contratados Maisa (ex-SBT) e Bruno Gagliasso (ex-Globo). O apresentador também faz menção ao nome do evento da Netflix no Brasil, Tudum.
"Agora que o Marcos Mion faz parte da família, to pensando em trocar Tudum por Tudumzola", publicou a Netlix em seu perfil no Twitter ao anunciar a chegada do apresentador ao seu casting.
O nome de Marcos Mion estava cotado para apresentar a nova temporada de No Limite, reality show da Globo com provas de resistência promovidas em uma praia deserta no Ceará. De acordo com a colunista do jornal Folha de S.Paulo, Cristina Padiglione, o apresentador ainda estava sob contrato com a Record e o que inviabilizou a contratação.

Veja Também

"Vai ser uma experiência maior pra mim", diz Arcrebiano sobre "No Limite"

Mayra Cardi explica jejum de 7 dias após receber críticas

Zé Felipe rebate Felipe Neto que criticou omissão de sertanejos contra Bolsonaro

Com esse impeditivo, a Globo escalou André Marques para comandar a nova temporada do No Limite, que tem previsão de estreia para 11 de maio, uma semana após o término do Big Brother Brasil 21. A emissora já revelou os nomes dos 16 participantes da quinta temporada do reality de resistência.
Com a pandemia e a reformulação dos contratos de artistas, a Globo tem dispensado vários profissionais e feitos contratos por obra e não mais de longa duração --esse restrito a grandes estrelas da casa, como Tony Ramos, Glória Pires, Fernanda Montenegro entre outros.
Entre os artistas recentes que saíram da emissora carioca e foram para plataforma de streaming está Bruno Gagliasso, que está na Espanha para gravar a série "Santo" ao lado de Raúl Arévalo, Fernanda Vasconcellos, Marco Pigossi. Já o SBT perdeu Maisa Silva para a plataforma. Ela deixou a emissora de Silvio Santos após 13 anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados