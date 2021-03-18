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Música

U2 disponibiliza shows históricos no YouTube

Essa é a primeira vez que o grupo de Bono, The Edge, Adam e Larry libera as apresentações dessa forma

Publicado em 18 de Março de 2021 às 10:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mar 2021 às 10:37
A banda U2
A banda U2 Crédito: Instagram/U2
A banda irlandesa U2 deixará disponível, por tempo limitado, shows lendários de várias fases de sua trajetória. Serão ao todo quatro apresentações, que integram o U2: The Virtual Road, que poderão ser conferidos no canal oficial do grupo no YouTube, mas por apenas 48 horas.
O primeiro, que saiu nesta quarta-feira, 17, e U2 Go Home: Live From Slane Castle, que marcou o retorno da banda ao lendário local do concerto irlandês, em 1º de setembro de 2001. Foi a primeira apresentação às margens do Rio Boyne em mais de 20 anos. Em uma apresentação exclusiva no YouTube, Dermot Kennedy abrirá o show com uma performance solo, gravada na semana passada nos arredores de Los Angeles.
A segunda atração, disponível em 25 de março, é o show U2: Live At Red Rocks, gravado em 5 de junho de 1983, no Red Rocks Amphitheatre, no Colorado, Estados Unidos, que integrava a turnê War Tour. Outra banda de Dublin, a Fontaines D.C. abrirá o show com uma apresentação gravada em sua cidade natal no ano passado.
No dia 1º de abril, entra no canal PopMart Tour, realizado na Cidade do México, em dezembro de 1997, no Foro Sol Stadium. A abertura conta com Carla Morrison, em uma apresentação única antes de Popmart: Live From Mexico City.
Finalizando, no dia 10 de abril, será a vez de conferir iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris, que marcou a última apresentação da turnê na capital francesa e ainda contou com performance de Patti Smith. A banda francesa Feu! Chatterton estará na abertura.
Essa é a primeira vez que o grupo de Bono, The Edge, Adam e Larry libera as apresentações dessa forma.

AGENDA DOS SHOWS

  • 17 de março: U2 Go Home: Live From Slane Castle (Irlanda/ 2001)
  • 25 de março: U2: Live At Red Rocksn (USA/ 1983)
  • 1º de abril: Popmart: Live From Mexico City (México/ 1997)
  • 10 de abril: iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris (França/ 2015)
  • ASSISTA AQUI: www.youtube.com/U2

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