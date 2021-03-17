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Música

Demi Lovato anuncia novo álbum: Dancing With the Devil: The Art of Starting Over

Lançamento será no dia 2 de abril e é a trilha não oficial do seu documentário, que será lançado dia 23 de março

Publicado em 17 de Março de 2021 às 14:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mar 2021 às 14:01
A cantora Demi Lovato
A cantora Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato
Depois de alguns anos distante da carreira musical, Demi Lovato anunciou na madrugada desta terça-feira, 16, o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio. Dancing With the Devil: The Art of Starting Over chega às plataformas de streaming no dia 2 de abril.
Além do nome e data de lançamento, a cantora também revelou a capa do álbum em publicação nas redes sociais. Porém, segundo o Entertainment Weekly, Demi anunciou a novidade em primeira mão no aplicativo de bate-papo por áudio Clubhouse, na noite desta segunda-feira, 15.
"Realmente segue o curso da minha vida e o caminho que ela percorreu nos últimos anos", disse ela ao público do app. A cantora ainda antecipou que o álbum terá 19 canções e 3 faixas bônus e que é a trilha não oficial do seu recentemente documentário, de mesmo nome.
O filme Dancing With the Devil estreia em 23 de março no YouTube. Dividido em quatro partes, o documentário aborda justamente o período difícil enfrentado por Lovato e o seu caminho para voltar a trabalhar. Ela estava afastada da música desde seu último trabalho Tell Me You Love Me, de 2017, e seu caso de overdose, ocorrido em 2018.
Sobre o filme, ela refletiu: "Eu derramei meu coração e minha alma. Eu queria que meus fãs recebessem os relatos em primeira mão não apenas de mim, mas das pessoas que estavam lá. Eu tive muito a dizer nos últimos dois anos, querendo esclarecer o que aconteceu".

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