'Paolo Bracho': cachorro ilude dono e toma lugar de cão sumido no MS

À esquerda, o Ikki; e à direita, o Paolo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Se você é fã de grandes reviravoltas e animais, se prepare para uma história daquelas! A cidade de Campo Grande , em Mato Grosso do Sul , serve como palco e tudo começa em janeiro deste ano, quando José Eduardo Ramos de Carvalho, de 33 anos, saiu para passear com o cachorro de estimação, chamado Ikki.

Tudo seguia dentro da normalidade, até que o dono se deu conta de que o animal não o acompanhava mais. As buscas foram em vão. Somente dois dias depois, ele viu uma foto de um cão que tinha sido encontrado e era igualzinho ao Ikki. "Na chamada de vídeo, ele até lambeu a tela", contou José Eduardo, em entrevista ao G1 MS

Paolo Bracho se deu bem até com a cachorrinha Pandora, adotada recentemente pela família Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Sem titubear, ele foi até onde o – suposto – Ikki estava e o levou de volta para a casa. No entanto, quem ele achava que era o antigo amigo de quatro patas, na verdade, era um total desconhecido. É por causa dessa "troca de papéis" que o vira-lata resgatado passou a ser chamado de "Paolo Bracho".

O nome faz referência à vilã principal da novela mexicana Usurpadora, denominada Paola Bracho e interpretada pela atriz Gabriela Spanic. Na trama, a personagem tem uma irmã gêmea, contra a qual ela arquiteta um plano para conseguir que elas trocassem de lugar e enganassem as famílias.

"Quando eu o encontrei, ele me abraçou, pulou, beijou igual ao Ikki. As marcas e as manias também eram idênticas. Ele até atendia pelo nome" José Eduardo Ramos de Carvalho - Em entrevista ao G1 MS

Apesar das semelhanças, passados dois dias de convivência, o cachorro subiu no sofá, e a atitude chamou a atenção do José Eduardo que, em seguida, passou a analisar a pelagem do animal. Eis que a falsa identidade caiu por terra: estava descoberto Paolo Bracho. Onde, então, estaria Ikki?