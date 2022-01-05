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Mimoso do Sul

Após ficar 17 dias preso em pedreira, cachorro é resgatado no Sul do ES

Cachorrinho chamado Petrúkio ficou preso em uma pedreira de 600 metros de altura e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na última segunda-feira (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2022 às 08:55

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 08:55

Mimoso do Sul
O cachorro ficou mais de 2 semanas preso no alto de uma montanha em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Após vários dias presos preso em uma pedreira de São José das Torres, em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O cãozinho se chama Petrúkio e ficou na pedreira de 600 metros de altura por 17 dias.
Os bombeiros fizeram o resgate na segunda-feira (3). O trabalho para resgatar Petrúkio levou mais de cinco horas. Foi preciso usar técnicas de escalada e rapel para chegar até o animal.
Depois do resgate, Petrúkio foi entregue ao dono, um agricultor da região.
Com informações de G1 ES

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