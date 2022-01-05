Após ficar 17 dias preso em pedreira, cachorro é resgatado no Sul do ES

Após vários dias presos preso em uma pedreira de São José das Torres, em Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O cãozinho se chama Petrúkio e ficou na pedreira de 600 metros de altura por 17 dias.
Os bombeiros fizeram o resgate na segunda-feira (3). O trabalho para resgatar Petrúkio levou mais de cinco horas. Foi preciso usar técnicas de escalada e rapel para chegar até o animal.
Depois do resgate, Petrúkio foi entregue ao dono, um agricultor da região.