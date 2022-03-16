Fêmea filhote de gato-maracajá é resgatada e passará por cirurgia em Vitória

Filhote de gato-maracajá foi atacada por cachorros e passará por uma cirurgia em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

Leopardus wiedii e integra a lista de espécies em extinção, teve o fêmur quebrado no ataque e terá de passar por uma cirurgia em Uma fêmea filhote de gato-maracajá foi resgatada depois de ser atacada por cachorros em Conceição da Barra , no Norte do Estado. O animal, cujo nome científico ée integra a lista de espécies em extinção, teve o fêmur quebrado no ataque e terá de passar por uma cirurgia em Vitória nesta quinta-feira (17), na qual será colocada uma placa de titânio na pata.

O responsável pelo procedimento será Diogo Garnica, médico veterinário especialista em Ortopedia e Traumatologia animal pela Universidade de São Paulo (USP). Ele contou que a Grande Vitória possui muitos lugares onde o ser humano se aproxima muito da natureza e, por isso, episódios como esses acontecem.

O filhote teve o fêmur quebrado por conta do ataque e será operado nesta quinta (17) Crédito: Arquivo Pessoal

Diogo Garnica explicou que a mãe e a filhotinha foram atacadas por cachorros domésticos. A mãe fugiu e o bichinho acabou sendo alvo dos cães. Ela foi resgatada por uma equipe do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos ( Iema ) Segundo o médico veterinário, trata-se de um procedimento complexo por conta do tamanho do exemplar e da gravidade da lesão.

"É uma cirurgia extremamente complexa pelo tamanho do indivíduo, que tem 600 gramas. E demanda toda uma equipe, tem anestesista, cirurgião auxiliar, instrumentador. Os implantes são de tamanhos especiais, de titânio. Tem que ser implante que tenha ósseo-integração, porque vai ficar ali para o resto da vida dela", disse.

A cirurgia, segundo Diogo Garnica, é complexa por causa do tamanho do animal Crédito: Arquivo Pessoal

De acordo com Diogo Garnica, o tempo de recuperação da cirurgia é de até 60 dias. Depois disso, ainda há o processo de reintegração do animal à natureza para, em seguida, ser o bichinho ser soto em seu habitat natural.

"Tudo dando certo com a cirurgia, em torno de 60 dias já está consolidado. Aí os médicos veterinários, os biólogos, vão preparar esse animal para poder soltar. Tem uma fase de adaptação, que vai ensinar a viver em vida livre dentro do ambiente deles, na mata. Vão ensinar a caçar, a se alimentar sozinho. Eu acredito que em torno de quatro meses, estando adaptado, eles escolhem um local e fazem a reintrodução no meio ambiente", pontuou.

ESPÉCIE EM EXTINÇÃO

Diogo Garnica pontuou que a recuperação desse exemplar de gato-maracajá é extremamente importante, por se tratar de uma fêmea e trazer uma grande chance de reprodução e, assim, repopulação da espécie. O médico veterinário já fez várias operações complexas, como um procedimento na tíbia de um gavião em setembro de 2020 , destaca a importância de que seja um procedimento bem feito.

"É de uma importância muito grande, porque é uma espécie em extinção, têm algumas poucas unidades espalhadas pelo país, se concentram mais ao Sul e também no Paraguai, Uruguai e Argentina. E é uma fêmea, então o potencial é altíssimo para propagação da espécie. A gente tem que fazer um trabalho muito bem feito, estabilizar bem essa fratura, colocar um implante especial para que a gente não tenha que remover depois", argumentou.

GATO-MARACAJÁ: SAIBA MAIS SOBRE A ESPÉCIE

Leopardus wiedii é conhecida como "gato-maracajá" ou "gato-peludo". O felino pode chegar a medir 1 metro de comprimento, pesar 5 kg e vive em média por 13 anos. O mestrando em Biologia Animal pela Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ), Daniel Gosser Motta, explicou que a espécieé conhecida como "gato-maracajá" ou "gato-peludo". O felino pode chegar a medir 1 metro de comprimento, pesar 5 kg e vive em média por 13 anos.

Segundo o biólogo, são animais que possuem hábitos noturnos arborícolas, ou seja, vivem em galhos e copas de árvores. Alimentam-se principalmente de pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e aves, mas a preferência deles é em caçar nas árvores, devorando majoritariamente saguis e pássaros.

Espécie está em extinção no Brasil Crédito: Arquivo Pessoal

O animal, porém, corre risco de extinção. E os principais fatores, segundo Daniel Motta, são relacionados à ação humana: a caça e o desmatamento.