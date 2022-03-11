Vídeo: morador filma tatu passeando na Praia da Costa

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Antônio tem o hábito de caminhar na orla todas as manhãs, e conta que ficou curioso com a situação. “Sempre saio de casa antes das 5h da manhã. Hoje, quando estava começando a caminhada, me deparei com o tatu andando na areia. Eu tenho o costume de ver tatus, pois tenho um terreno em Santa Leopoldina, mas isso é comum no interior. Mas, na areia, foi a primeira vez”.

No vídeo, é possível observar que Antônio tenta espantar o animal para a região de restinga mais próxima. Ele afirma que fez isso para proteger o animal. “Ali tem alguns cachorros de rua, e acabei ficando com medo desses cachorros machucarem ele. Eu fiquei ali por cinco minutos olhando para a restinga, onde ele se escondeu, mas ele não saiu de lá”, afirmou.

O morador acredita que, por ser um animal de hábitos noturnos, ele ainda pode estar escondido na área de restinga da praia. Antônio diz que retomou sua caminhada logo depois de gravar o vídeo e, quando passou pelo local na volta, observou que na areia só havia marca das patas que o tatu deixou ao entrar na vegetação, mas não havia marca de saída.

Animal foi encontrado em área incomum e acabou se escondendo na restinga Crédito: Reprodução/Antônio Cláudio de Souza

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA

Procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que os tatus podem ser repositórios de doenças como leishmaniose, hanseníase e micose pulmonar, e, por isso, a orientação é que a população não manipule animais silvestres.

A prefeitura ainda afirmou que a presença do animal em área urbana não é comum, e que provavelmente ele saiu do Parque Jacarenema, próximo à Barra do Jucu, e foi andando pela vegetação até chegar à praia.