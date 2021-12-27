Banhista é picado por cobra após pegar animal no mar da Praia da Costa

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Você está na praia e, de repente, aparece uma cobra. Foi exatamente isso que aconteceu com um banhista neste domingo (26), enquanto se banhava na Praia da Costa , em Vila Velha . O detalhe foi que a cena inusitada não ficou apenas no susto: ao ver o réptil, o homem foi pegar o animal e, neste momento, acabou picado.

O incidente foi visto por diversos frequentadores, já que a praia estava cheia. Nos relatos encaminhados à reportagem de A Gazeta, inclusive com vídeos da cobra na areia da praia, é possível ver o animal se deslocando em direção à área de restinga presente na região.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou, em nota, que o banhista viu o animal na água e o pegou para retirá-lo, quando acabou picado. Os guarda-vidas que estavam próximos foram chamados e acionaram o atendimento médico para o banhista ferido.

COMUM EM RESTINGA

Ao ver as imagens, o biólogo Daniel Motta explicou que trata-se de uma cobra d'água (Helicops carinicaudus), espécie comum em regiões litorâneas. De acordo com o especialista, ela é uma serpente aquática que habita preferencialmente zonas litorais. Para a sorte do banhista, o réptil em questão não é venenoso. Desta forma, não oferece risco de intoxicação.

Motta ainda esclareceu que o ocorrido em Vila Velha não se trata de um "ataque do animal". Segundo ele, a cobra apenas reagiu em defesa ao ser manipulada pelo banhista. O animal apenas reagirá caso se sinta ameaçada, como foi neste caso.

O biólogo Daniel Motta explicou que a cobra d'água não oferece riscos desde que não ameaçada Crédito: Arquivo pessoal

O biolólogo orienta que nunca se deve tentar manipular ou mexer com um animal do tipo. A recomendação é acionar as respectivas prefeituras e órgãos ambientais, como a Polícia Ambiental. Por se tratar de um animal com hábitos marinhos, o resgate torna-se inviável, salientou o especialista.

A recomendação do biólogo vai ao encontro do que foi orientado pela Prefeitura. Em caso semelhante, a PMVV orienta que não se deve manipular o animal e acionar os guarda-vidas, caso ocorra na praia, ou qualquer autoridade policial.

Já o serviço de resgate de animais silvestres pode ser solicitado através do 162 (ouvidoria municipal) ou direto no 190, encaminhando para a Polícia Militar Ambiental.

POLÍCIA AMBIENTAL

Também em nota, a o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) explicou que não realiza o recolhimento de animais que não envolvam situação de crime, conforme a missão da Unidade Especializada. No entanto, sendo solicitado pelo município, ou outro órgão de resgate, auxilia em determinados casos.

É importante destacar que a Polícia Militar Ambiental conta com o apoio das prefeituras da Região Metropolitana da Grande Vitória, por meio das Secretarias de Meio Ambiente, que também dispõem de técnicos e equipamentos para recolhimento de animais silvestres. Por isso, o primeiro contato a ser feito deve ser com as secretarias, em razão da proximidade e da disponibilidade de pessoal, diminuindo assim o tempo de atendimento.