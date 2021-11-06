Mancha escura chama atenção no mar da Praia da Costa, em Vila Velha

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"A mancha demonstrada nas imagens são algas. Devido às fortes chuvas recentes houve deposição de algas em excesso nas praias. A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Serviços, fez limpeza do material durante a semana", informou o município, em nota.

Segundo último boletim de balneabilidade divulgado pela prefeitura, o local onde a mancha foi avistada, próximo à Pedra da Sereia, está próprio para banho. Ele é, inclusive, um dos cinco pontos na orla do município que estão com boa balneabilidade. Os doze outros locais que são analisados semanalmente estão classificados como impróprios.