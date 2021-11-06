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Assustou banhistas

Mancha escura chama atenção no mar da Praia da Costa, em Vila Velha

Algas se proliferaram após chuvas que atingiram o município. Prefeitura diz que faz limpeza frequente para retirada do material
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2021 às 15:48

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 15:48

Uma mancha escura próxima à areia assustou moradores e banhistas da Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a prefeitura, contudo, não há motivo para preocupação. Trata-se de algas, que se proliferaram com as chuvas que têm caído no Estado.
"A mancha demonstrada nas imagens são algas. Devido às fortes chuvas recentes houve deposição de algas em excesso nas praias. A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Serviços, fez limpeza do material durante a semana", informou o município, em nota.
Segundo último boletim de balneabilidade divulgado pela prefeitura, o local onde a mancha foi avistada, próximo à Pedra da Sereia, está próprio para banho. Ele é, inclusive, um dos cinco pontos na orla do município que estão com boa balneabilidade. Os doze outros locais que são analisados semanalmente estão classificados como impróprios.
A prefeitura explica que a balneabilidade é determinada a partir da quantidade de bactérias do grupo coliforme presentes na água. A análise feita quantifica os coliformes totais e fecais, Escherichia coli e/ou Enterococos.

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