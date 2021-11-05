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Neste domingo (7)

Vila Velha terá interdição de vias para passagem de carretas gigantes

Intervenções serão feitas para o traslado de dois equipamentos que vão compor estação de bombeamento e serão transportados por duas carretas, com 27 metros de comprimento cada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2021 às 17:09

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 17:09

Algumas das principais avenidas de Vila Velha sofrerão interdições parciais do trânsito durante toda a manhã e parte da tarde do próximo domingo (7), para garantir o traslado seguro de dois equipamentos que vão compor a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) do Canal da Costa, obra realizada pelo governo do Estado em parceria com a prefeitura. O transporte das peças será feito por duas carretas, cada uma com 27 metros de comprimento, medindo até 5,4 m de altura e 5 m de largura.
O transporte e interdição das vias deve ter início às 8h na cidade. A entrada é pela Rodovia Leste-Oeste, seguindo por: Rodovia Darly Santos, avenidas Carlos Lindenberg, Jerônimo Monteiro, Champagnat e Hugo Musso, finalizando na Rua Maria da Penha Queiroz, na Praia da Costa.
Carretas gigantes medem, cada uma, 27 metros de comprimento
Carretas gigantes medem, cada uma, 27 metros de comprimento Crédito: Divulgação | PMVV
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, toda a operação será acompanhada de perto pela Guarda Municipal, que fará as interdições e desvios do trânsito, orientando motoristas, pedestres e ciclistas que circularem por estas regiões.
A administração municipal enfatizou que um dos maiores desafios do transporte será a altura, pois implicará na necessidade de levantar ou até retirar, momentaneamente, placas de sinalização, semáforos e fiação de energia elétrica e telefonia. As equipes de sinalização, assim como as empresas concessionárias de energia e telefonia, já foram acionadas e estarão na operação em apoio.
Um aviso sobre as intervenções foi publicado no Diário Oficial Municipal pelo secretário de Defesa Social e Trânsito, tenente-coronel Geovanio Silva Ribeiro. Ele explica que a operação pode gerar algum transtorno momentâneo aos moradores, principalmente pela interdição das vias, mas vai proporcionar benefícios.
“Nossa cidade sofre historicamente com alagamentos e essas obras são de prioridade máxima. Para isso, o planejamento para transporte do equipamento foi feito para que gerasse o menor impacto possível, inclusive por isso definimos o domingo para execução. As guarnições da Guarda Municipal, principalmente as de trânsito, ficaram empenhadas para garantir o fluxo de trânsito e o traslado dos equipamentos, causando o mínimo impacto à população”, afirmou o tenente-coronel.

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