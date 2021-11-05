Vila Velha terá interdição de vias para passagem de carretas gigantes

duas carretas, cada uma com 27 metros de comprimento, medindo até 5,4 m de altura e 5 m de largura. Algumas das principais avenidas de Vila Velha sofrerão interdições parciais do trânsito durante toda a manhã e parte da tarde do próximo domingo (7), para garantir o traslado seguro de dois equipamentos que vão compor a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) do Canal da Costa, obra realizada pelo governo do Estado em parceria com a prefeitura. O transporte das peças será feito por

O transporte e interdição das vias deve ter início às 8h na cidade. A entrada é pela Rodovia Leste-Oeste, seguindo por: Rodovia Darly Santos, avenidas Carlos Lindenberg, Jerônimo Monteiro, Champagnat e Hugo Musso, finalizando na Rua Maria da Penha Queiroz, na Praia da Costa.

Carretas gigantes medem, cada uma, 27 metros de comprimento Crédito: Divulgação | PMVV

Segundo a Prefeitura de Vila Velha , toda a operação será acompanhada de perto pela Guarda Municipal, que fará as interdições e desvios do trânsito, orientando motoristas, pedestres e ciclistas que circularem por estas regiões.

A administração municipal enfatizou que um dos maiores desafios do transporte será a altura, pois implicará na necessidade de levantar ou até retirar, momentaneamente, placas de sinalização, semáforos e fiação de energia elétrica e telefonia. As equipes de sinalização, assim como as empresas concessionárias de energia e telefonia, já foram acionadas e estarão na operação em apoio.

Um aviso sobre as intervenções foi publicado no Diário Oficial Municipal pelo secretário de Defesa Social e Trânsito, tenente-coronel Geovanio Silva Ribeiro. Ele explica que a operação pode gerar algum transtorno momentâneo aos moradores, principalmente pela interdição das vias, mas vai proporcionar benefícios.