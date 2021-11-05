Feira de adoção de pets ocorre neste sábado (6) em parque de Vila Velha

Prefeitura de Vila Velha realiza feira de adoção de pets neste sábado (6), das 9h às 16h, no Parque Urbano de Cocal Crédito: Pexels

Prefeitura de Vila Velha , através da Coordenação de Bem Estar Animal, realiza, das 9h às 16h deste sábado (6), uma feira de adoção de pets. O evento acontece no Parque Municipal Urbano de Cocal. Ao total, estarão disponíveis 50 animais, entre cães e gatos, para adoção. Eles foram resgatados e estão prontos para uma nova experiência de vida.

ESCOLHA DOS ANIMAIS

Pessoas interessadas devem acessar o site da prefeitura para tomarem conhecimento dos pets disponíveis. Em seguida, após a escolha, podem realizar o cadastro e fazer a entrevista de triagem para buscar o bichinho na feira.

Segundo o secretário de Meio Ambiente , Ricardo Klippel Borgo, todos os animais se encontram vacinados, castrados e microchipados. "Ao adotar um animalzinho, o cidadão ajuda a reduzir o número de cães e gatos abandonados”, comentou.

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

Aqueles que são donos de pets, podem aproveitar a oportunidade para vacinar seu cão ou gato que ainda não foi imunizado neste ano. Uma equipe estará presente no local realizando a aplicação da vacina antirrábica, ao longo de todo o evento.

PÚBLICO INFANTIL

Para o público infantil que estiver presente, haverá apresentação de bonecos da Turma do Macakids e da Patrulha Canina, com jogos e brincadeiras para toda a família. Essa é uma forma de proporcionar descontração com as crianças no evento.

DOAÇÃO PARA OS PETS