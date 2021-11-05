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50 animais

Feira de adoção de pets ocorre neste sábado (6) em parque de Vila Velha

O evento se inicia às 9h e segue até as 16h. Haverá aplicação da vacina antirrábica, brincadeiras para descontração de crianças e doação de materiais para os novos donos de pet
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

05 nov 2021 às 08:27

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 08:27

Para fazer a adaptação de gato e cachorro precisa de alguns cuidados, determinação e paciência
Prefeitura de Vila Velha realiza feira de adoção de pets neste sábado (6), das 9h às 16h, no Parque Urbano de Cocal Crédito: Pexels
Prefeitura de Vila Velha, através da Coordenação de Bem Estar Animal, realiza, das 9h às 16h deste sábado (6), uma feira de adoção de pets. O evento acontece no Parque Municipal Urbano de Cocal. Ao total, estarão disponíveis 50 animais, entre cães e gatos, para adoção. Eles foram resgatados e estão prontos para uma nova experiência de vida.

ESCOLHA DOS ANIMAIS

Pessoas interessadas devem acessar o site da prefeitura para tomarem conhecimento dos pets disponíveis. Em seguida, após a escolha, podem realizar o cadastro e fazer a entrevista de triagem para buscar o bichinho na feira.
Segundo o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, todos os animais se encontram vacinados, castrados e microchipados. "Ao adotar um animalzinho, o cidadão ajuda a reduzir o número de cães e gatos abandonados”, comentou.

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA

Aqueles que são donos de pets, podem aproveitar a oportunidade para vacinar seu cão ou gato que ainda não foi imunizado neste ano. Uma equipe estará presente no local realizando a aplicação da vacina antirrábica, ao longo de todo o evento.

PÚBLICO INFANTIL

Para o público infantil que estiver presente, haverá apresentação de bonecos da Turma do Macakids e da Patrulha Canina, com jogos e brincadeiras para toda a família. Essa é uma forma de proporcionar descontração com as crianças no evento.

DOAÇÃO PARA OS PETS

Algumas empresas estarão realizando a doação de caminhas, tag de identificação e ração para quem adotar um pet.

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