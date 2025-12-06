Colisão de ônibus danifica poste na BR 101 em Linhares

Ônibus de viagem bateu em poste na BR 101 em Linhares Crédito: Vitor Recla

Um ônibus bateu e danificou um poste na BR 101, na altura do bairro Conceição, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (6). De acordo com o repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, os funcionários da empresa responsável pelo ônibus contaram que o acidente ocorreu devido a uma falha mecânica. Havia passageiros no veículo, mas ninguém se feriu. O número de ocupantes não foi informado.

Com a batida, os fios do poste ficaram espalhados no local. Há uma pequena sinalização do acidente na via, mas o trânsito flui normalmente. De acordo com a Ecovias Capixaba, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção e guincho) para atender ao acidente. O trânsito no local flui em desvio e a ocorrência segue em andamento.