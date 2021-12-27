Picado por cobra em praia de Vila Velha conta por que pegou animal

Por meio do vídeo gravado por testemunhas na Praia da Costa, o biólogo Daniel Motta explica que a serpente é da espécie Helicops Carinicaudus, popularmente conhecida como cobra d'água. De acordo com o especialista, ela é comum em litorais e não é venenosa.

Ele também esclarece que o episódio registrado em Vila Velha não se trata de um ataque, mas de uma defesa por parte do animal, que se sentiu ameaçado. A orientação, vale reforçar, é nunca manipular ou mexer em qualquer animal silvestre.