Vídeo: capivara nada perto de banhistas em praia de Iriri, em Anchieta

Manoel Luiz Costa da Silva, de 61 anos, saiu de Vitória com a família para ir até a praia de Iriri. Ele contou que frequenta o local há cerca de 20 anos, mas foi a primeira vez que viu uma cena inusitada como essa.
“A gente está acostumado a ver pessoas nadando na praia, até cachorro, mas dessa vez a gente viu uma capivara”, contou.
Depois que a surpresa passou, todos quiseram fazer um registro do bicho. Até crianças que estavam na água se aproximaram da capivara. “Ninguém ficou com medo, a maioria das pessoas que estavam na praia chegaram perto do mar para poder tirar foto e filmar”, disse.
Nas imagens gravadas pela família, é possível ver que a capivara nada até uma área de pedras, em direção a uma lagoa próxima. Segundo Manuel, nenhum resgate de animais apareceu enquanto a família estava no local.
A Polícia Militar Ambiental foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.