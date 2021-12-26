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Surpresa

Vídeo: capivara nada perto de banhistas em praia de Iriri, em Anchieta

A capivara apareceu na Praia da Areia Preta, em Iriri, distrito de Anchieta, no Sul do Estado;  o momento foi registrado por turistas, que tomaram um susto com a aparição do animal
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 dez 2021 às 19:47

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 19:47

Quem foi aproveitar este domingo (26) de sol na Praia da Areia Preta, em Iriri, distrito de Anchieta, no Sul do Estado, teve uma surpresa. Uma capivara apareceu no local e nadou próxima dos banhistas. O momento foi registrado por leitores de A Gazeta, que tomaram um susto com a aparição do animal.
Manoel Luiz Costa da Silva, de 61 anos, saiu de Vitória com a família para ir até a praia de Iriri. Ele contou que frequenta o local há cerca de 20 anos, mas foi a primeira vez que viu uma cena inusitada como essa.
“A gente está acostumado a ver pessoas nadando na praia, até cachorro, mas dessa vez a gente viu uma capivara”, contou.
Depois que a surpresa passou, todos quiseram fazer um registro do bicho. Até crianças que estavam na água se aproximaram da capivara. “Ninguém ficou com medo, a maioria das pessoas que estavam na praia chegaram perto do mar para poder tirar foto e filmar”, disse.
Nas imagens gravadas pela família, é possível ver que a capivara nada até uma área de pedras, em direção a uma lagoa próxima. Segundo Manuel, nenhum resgate de animais apareceu enquanto a família estava no local.
A Polícia Militar Ambiental foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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