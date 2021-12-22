Filial de rede de academias é fechada por problema com estacionamento na Praia da Costa

Desde a última sexta-feira (17), os clientes que tentam utilizar a academia Smart Fit da Praia da Costa, em Vila Velha, dão de cara com a unidade de portas fechadas. E para aumentar a surpresa e insatisfação, muitos dos usuários do espaço reclamam que não foram avisados sobre a interrupção forçada da unidade em um primeiro momento.
A franquia da rede nacional de academias no bairro é nova e foi inaugurada no dia 30 de novembro, como indica na postagem feita no perfil da unidade no Instagram. Mas por qual motivo uma academia entregue há poucas semanas fecharia? De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o fechamento, na verdade, é um impedimento/embargo devido a um problema relativo à área de estacionamento do imóvel.
Em nota, a administração municipal limitou-se a informar que "a empresa já está regularizando a situação e vai adequar nova área de estacionamento para reabertura da unidade", sem detalhar, entretanto, os motivos do impedimento.
A reportagem de A Gazeta apurou que, na última sexta-feira (17), fiscais da prefeitura estiveram na academia e constataram irregularidades em relação ao projeto apresentado com o que foi executado, principalmente em relação ao estacionamento. A situação gerou desgaste com vizinhos próximos à academia.
SEM SABER
Fato é que muitos clientes foram surpreendidos com a suspensão das atividades. É o caso do consultor ambiental Wilton Montebeller, de 33 anos. Matriculado recentemente na unidade, ele alega não ter recebido nenhum comunicado sobre a situação da franquia.
"Estou chateado. Meu primeiro dia na academia foi agora no dia 06 deste mês e havia pago pelo plano anual. Como ganhei um mês grátis pela adesão, a cobrança só começaria em janeiro próximo. Acredito que, por isso, eu não tenha sido alertado, porém outras pessoas que também contrataram o plano anual, que é o caso da minha irmã, receberam o e-mail com a comunicação da suspensão. Mas, no geral, nem sequer um aviso na página deles do Instagram, ligação, nada foi feito para nos alertar", detalhou Wilton.
Para amenizar a situação, a administração da unidade colou um aviso no vidro logo na entrada informando sobre a interrupção por tempo indeterminado, e lamentou o problema, como mostra o registro feito por A Gazeta na tarde desta terça-feira (21). O comunicado, entretanto, não explica aos usuários os motivos do fechamento, mas deixa claro que os clientes podem treinar em qualquer outra franquia da rede mediante a apresentação de documento de identificação - em Vila Velha existem.
O QUE DIZ A SMART FIT
Questionada pela reportagem nesta terça-feira (21), a assessoria de imprensa da rede Smart Fit confirmou que a unidade da Praia da Costa está fechada desde o dia 17, mas não explicou os motivos. Em nota, a empresa disse que "trabalha junto às autoridades locais para sanar as questões levantadas e deve reabrir a unidade nas próximas semanas".
A franquia salientou, ainda, que assim foi avisada do fechamento, enviou um e-mail para os alunos da unidade Praia da Costa com a informação e comunicando também que eles podiam utilizar qualquer outra unidade da rede Smart Fit.
REEMBOLSO?
Como outras unidades foram disponibilizadas durante esses dias de fechamento, a empresa disse que não haverá reembolso de valores. Em Vila Velha, além da Praia da Costa, a rede possui outras academias no Centro, no Shopping Vila Velha e Praia de Itaparica.