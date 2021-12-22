Filial de rede de academias é fechada por problema com estacionamento na Praia da Costa

A unidade da Praia da Costa da Smart Fit foi inaugurada recentemente, porém foi fechada pela Prefeitura devido à irregularidades Crédito: Carlos Alberto Silva

Desde a última sexta-feira (17), os clientes que tentam utilizar a academia Smart Fit da Praia da Costa , em Vila Velha , dão de cara com a unidade de portas fechadas. E para aumentar a surpresa e insatisfação, muitos dos usuários do espaço reclamam que não foram avisados sobre a interrupção forçada da unidade em um primeiro momento.

A franquia da rede nacional de academias no bairro é nova e foi inaugurada no dia 30 de novembro , como indica na postagem feita no perfil da unidade no Instagram. Mas por qual motivo uma academia entregue há poucas semanas fecharia? De acordo com a Prefeitura de Vila Velha , o fechamento, na verdade, é um impedimento/embargo devido a um problema relativo à área de estacionamento do imóvel.

Em nota, a administração municipal limitou-se a informar que "a empresa já está regularizando a situação e vai adequar nova área de estacionamento para reabertura da unidade", sem detalhar, entretanto, os motivos do impedimento.

A reportagem de A Gazeta apurou que, na última sexta-feira (17), fiscais da prefeitura estiveram na academia e constataram irregularidades em relação ao projeto apresentado com o que foi executado, principalmente em relação ao estacionamento. A situação gerou desgaste com vizinhos próximos à academia.

SEM SABER

Fato é que muitos clientes foram surpreendidos com a suspensão das atividades. É o caso do consultor ambiental Wilton Montebeller, de 33 anos. Matriculado recentemente na unidade, ele alega não ter recebido nenhum comunicado sobre a situação da franquia.

"Estou chateado. Meu primeiro dia na academia foi agora no dia 06 deste mês e havia pago pelo plano anual. Como ganhei um mês grátis pela adesão, a cobrança só começaria em janeiro próximo. Acredito que, por isso, eu não tenha sido alertado, porém outras pessoas que também contrataram o plano anual, que é o caso da minha irmã, receberam o e-mail com a comunicação da suspensão. Mas, no geral, nem sequer um aviso na página deles do Instagram, ligação, nada foi feito para nos alertar", detalhou Wilton.

O aviso colado no vidro da academia informa sobre o fechamento, mas não explica os motivos aos clientes Crédito: Carlos Alberto Silva

Para amenizar a situação, a administração da unidade colou um aviso no vidro logo na entrada informando sobre a interrupção por tempo indeterminado, e lamentou o problema, como mostra o registro feito por A Gazeta na tarde desta terça-feira (21). O comunicado, entretanto, não explica aos usuários os motivos do fechamento, mas deixa claro que os clientes podem treinar em qualquer outra franquia da rede mediante a apresentação de documento de identificação - em Vila Velha existem.

O QUE DIZ A SMART FIT

Questionada pela reportagem nesta terça-feira (21), a assessoria de imprensa da rede Smart Fit confirmou que a unidade da Praia da Costa está fechada desde o dia 17, mas não explicou os motivos. Em nota, a empresa disse que "trabalha junto às autoridades locais para sanar as questões levantadas e deve reabrir a unidade nas próximas semanas".

A franquia salientou, ainda, que assim foi avisada do fechamento, enviou um e-mail para os alunos da unidade Praia da Costa com a informação e comunicando também que eles podiam utilizar qualquer outra unidade da rede Smart Fit.

A Smart Fit da Praia da Costa está fechada há dias e por tempo indeterminado Crédito: Carlos Alberto Silva

REEMBOLSO?