Detento do semiaberto é morto em frente a presídio em Vila Velha

Um detento do regime semiaberto foi morto por volta das 19h desta terça-feira (21), em frente à Casa de Custódia em Vila Velha (CASCUVV), no bairro Glória. Segundo informações de fontes policiais à reportagem da TV Gazeta, Luis Claudio Ribeiro Porto, de 35 anos, era um traficante de grande expressão em Guarapari.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Luis Claudio passou o dia fora do presídio e foi assassinado quando retornava para o presídio. No histórico criminal da vítima constam duas condenações por tráfico de drogas.
Segundo relatos de testemunhas à reportagem, dois criminosos ficaram dentro de um veículo branco na rua do presídio esperando a vítima voltar para a Casa de Custódia. Após atirarem contra o homem, os suspeitos fugiram no carro.
A Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram os disparos. Testemunhas disseram aos militares terem ouvido pelo menos cinco tiros.