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Casa de Custódia

Detento do semiaberto é morto em frente a presídio em Vila Velha

Segundo informações de fontes policiais, Luis Claudio Ribeiro Porto, de 35 anos, era um traficante de grande expressão em Guarapari e tinha duas condenações por tráfico

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 21:48

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

21 dez 2021 às 21:48
Tráfico
Luis Cláudio Ribeiro Porto foi morto em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um detento do regime semiaberto foi morto por volta das 19h desta terça-feira (21), em frente à Casa de Custódia em Vila Velha (CASCUVV), no bairro Glória. Segundo informações de fontes policiais à reportagem da TV Gazeta, Luis Claudio Ribeiro Porto, de 35 anos, era um traficante de grande expressão em Guarapari.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Luis Claudio passou o dia fora do presídio e foi assassinado quando retornava para o presídio. No histórico criminal da vítima constam duas condenações por tráfico de drogas.
Segundo relatos de testemunhas à reportagem, dois criminosos ficaram dentro de um veículo branco na rua do presídio esperando a vítima voltar para a Casa de Custódia. Após atirarem contra o homem, os suspeitos fugiram no carro.
Homicídio
Homem é morto em frente ao Centro de Custódia em Vila Velha Crédito: Caíque Verli
Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram os disparos. Testemunhas disseram aos militares terem ouvido pelo menos cinco tiros. 

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