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Bairro Conquista

Traficantes são presos por espancar homem e filmar morte em Vitória

Weverton de Oliveira e Jonas Soares Santos foram presos em uma operação nos bairros Conquista e Resistência; eles espancaram Ademir Francisco da Silva com pedaços de madeira
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 dez 2021 às 13:20

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 13:20

Weverton e Jonas foram presos por espancar e executar homem em Vitória
Weverton e Jonas foram presos por espancar e executar homem em Vitória Crédito: Reprodução
Dois homens foram presos no bairro Conquista, em Vitória, acusados de terem espancado até a morte Ademilson Francisco da Silva, conhecido como "Cabeça", no dia 6 de outubro deste ano. Weverton de Oliveira, de 25 anos e Jonas Soares Santos, de 18 anos, foram presos pela Polícia Civil nesta terça-feira (21) durante uma operação nos bairros Conquista e Resistência, na Capital.
Os dois presos fazem parte de uma organização criminosa que atua nos bairros. A motivação para o crime teria sido uma espécie de "tribunal do crime", por conta de ações consideradas erradas cometidas por Ademilson, como ameaçar moradores.
A vítima foi brutalmente espancada com pedaços de madeira. Um vídeo, que viralizou nas redes sociais na época do crime, mostra as agressões. Nas imagens, é possível ouvir a vítima pedindo socorro e para que as agressões parem. Um terceiro envolvido no crime, que gravou o vídeo, foi identificado, mas ainda está sendo procurado pela polícia.
Depois do crime, Ademilson foi deixado no local e o Samu foi acionado, com a informação de que ele teria caído de uma árvore. A motivação, inclusive, foi definida pela polícia através do vídeo, já que um dos criminosos aparece gritando que Ademilson teria xingado moradores e os ameaçado com armas. Assista abaixo um trecho do vídeo:
Weverton e Jonas foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. As investigações vão continuar para pode identificar outros envolvidos no crime e apreender as armas utilizadas no assassinato.

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