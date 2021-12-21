Traficantes são presos por espancar homem e filmar morte em Vitória

Weverton e Jonas foram presos por espancar e executar homem em Vitória Crédito: Reprodução

Dois homens foram presos no bairro Conquista, em Vitória , acusados de terem espancado até a morte Ademilson Francisco da Silva, conhecido como "Cabeça", no dia 6 de outubro deste ano. Weverton de Oliveira, de 25 anos e Jonas Soares Santos, de 18 anos, foram presos pela Polícia Civil nesta terça-feira (21) durante uma operação nos bairros Conquista e Resistência, na Capital.

Os dois presos fazem parte de uma organização criminosa que atua nos bairros. A motivação para o crime teria sido uma espécie de "tribunal do crime", por conta de ações consideradas erradas cometidas por Ademilson, como ameaçar moradores.

A vítima foi brutalmente espancada com pedaços de madeira. Um vídeo, que viralizou nas redes sociais na época do crime, mostra as agressões. Nas imagens, é possível ouvir a vítima pedindo socorro e para que as agressões parem. Um terceiro envolvido no crime, que gravou o vídeo, foi identificado, mas ainda está sendo procurado pela polícia.

Depois do crime, Ademilson foi deixado no local e o Samu foi acionado, com a informação de que ele teria caído de uma árvore. A motivação, inclusive, foi definida pela polícia através do vídeo, já que um dos criminosos aparece gritando que Ademilson teria xingado moradores e os ameaçado com armas. Assista abaixo um trecho do vídeo:

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